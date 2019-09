Irã põe em funcionamento centrífugas modernas de enriquecimento de urânio

O Irã anunciou neste sábado que colocou em funcionamento centrífugas mais modernas para aumentar o estoque de urânio enriquecido no país, em uma nova fase de redução de seus compromissos nucleares, o que preocupa a comunidade internacional.

No entanto, a República Islâmica disse que continuará autorizando o acesso dado até agora aos inspetores da ONU responsáveis pela supervisão de seu programa nuclear, antes de uma visita a Teerã pelo diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Cornel Feruta

O porta-voz da organização de energia atômica do Irã, Behruz Kamalvandi, detalhou neste sábado as medidas da nova etapa do plano para reduzir os compromissos assumidos por Teerã no acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, assinado em Viena em 2015.

Essa nova fase é a terceira da estratégia adotada pelo Irã desde maio, em represália à decisão dos EUA de abandonar unilateralmente esse acordo em 2018.