Comunicado do Business Wire :JAKKS Pacific, Inc.

A JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) (a "Empresa") anunciou hoje que recebeu uma manifestação não vinculativa adicional de interesse para adquirir todas as ações ordinárias da Empresa por um preço indicado entre $ 0,85-$0,90 por ação em uma base totalmente diluída.

Conforme anunciado anteriormente no Relatório Atual do Formulário 8-K, registrado em 9 de agosto de 2019, anunciando a conclusão bem-sucedida da transação de recapitalização da Empresa (conforme definido no relatório) com o Grupo Ad Hoc (conforme definido no relatório), a Oasis (conforme definido no relatório) e a Wells Fargo (conforme definido no relatório), a Empresa continuou a discutir com outra parte que anteriormente fez uma proposta não vinculativa de adquirir todas as ações ordinárias da Empresa por um preço indicado de $0,80 por ação em uma base totalmente diluída. Também conforme anunciado anteriormente no Relatório Atual, essas discussões foram adicionais às negociações anteriores com a Hong Kong Meisheng Cultural Company Limited ("Meisheng") em relação à proposta de compra de ações recém-emitidas das ações ordinárias da Empresa e seguiram atrasos na execução das aprovações necessárias para a transação da Meisheng, incluindo aprovações das autoridades reguladoras chinesas.

A Empresa e seus assessores se envolveram em discussões com as partes interessadas sobre as propostas não vinculantes e forneceram informações a essas partes sobre as atividades relacionadas com a diligência prévia. Todas essas discussões recentes estão em seus estágios iniciais e nenhum acordo ou entendimento foi alcançado com respeito a essas propostas e o preço indicado descrito acima também pode mudar em uma oferta final, se for feita.

Stephen Berman, diretor executivo e cofundador da Empresa, observou que: "Como eu disse, a transação de recapitalização nos permitiu continuar a perseguir nossos objetivos comerciais com vigor e determinação renovados. Continuamos comprometidos com a execução de nosso plano de negócios nos próximos meses e anos. Ao mesmo tempo, no entanto, a Empresa está explorando as transações alternativas descritas neste anúncio."

Nenhuma garantia pode ser dada de que as discussões e negociações em andamento descritas acima resultarão na consumação de uma transação com qualquer uma das partes identificadas acima ou com qualquer outra parte e que, mesmo se uma transação for consumada, seus termos finais se parecerão com os termos descritos acima.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode conter "declarações prospectivas" (de acordo com o significado atribuído ao termo na Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares de 1995) com base nas expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da JAKKS Pacific, baseados parcialmente nas premissas feitas por sua administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e hipóteses de difícil previsão. Assim sendo, os resultados reais podem divergir materialmente daqueles expressos e previstos em tais declarações devido a numerosos fatores, incluindo, mas não se limitando a, aqueles descritos acima, mudanças na demanda pelos produtos da JAKKS, mix de produtos, momento de pedidos de clientes e de entregas, o impacto de produtos e preços de concorrentes e dificuldades com integração das empresas adquiridas. As "declarações prospectivas" aqui contidas são válidas apenas na data em que foram feitas e a JAKKS não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado.

Sobre a JAKKS Pacific, Inc.

Com sede em Santa Monica, estado norte-americano da Califórnia, a JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) é uma importante empresa que atua na criação, fabricação e comercialização de brinquedos e bens de consumo vendidos em todo o mundo. Estão entre as conhecidas marcas patenteadas da JAKKS Pacific MorfBoard®, Perfectly Cute®, Squish-Dee-Lish?, TP Blaster®, Disguise®, Moose Mountain®, Funnoodle®, Maui®, Kids Only!®; uma ampla variedade de produtos inspirados em entretenimento e licenciados; e a C'est Moi?, uma marca de maquiagem e cuidados com a pele. Por meio da JAKKS Cares, o compromisso da empresa com a filantropia, a JAKKS está ajudando a realizar um impacto positivo na vida de crianças. Visite-nos em www.jakks.com e siga-nos no Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) e Facebook (JAKKS Pacific).

©2019 JAKKS Pacific, Inc. Todos os direitos reservados

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190906005549/pt/

JAKKS Pacific Rachel Griffin RGriffin@jakks.net 424-268-9553

Gateway Sean McGowan smcgowan@gatewayir.com 949-574-3860

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.