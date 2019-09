AFP se une à iniciativa contra a desinformação lançada pela BBC

Grandes empresas internacionais de jornalismo, entre elas a Agence France Presse (AFP), se uniram a uma iniciativa para combater a desinformação lançada pela BBC, que conta também com a participação de vários gigantes digitais.

O envolvimento da AFP neste projeto faz parte de um conjunto de procedimentos já adotados pela agência de notícias para combater a divulgação de informações falsas.

Quem também faz parte deste projeto são União Europeia de Radiodifusão, Financial Times, a rede de comunicação First Draft, The Hindu, The Wall Street Journal, CBC/Radio Canadá, Reuters e Reuters Institute, além do Facebook, Google e Microsoft, entre outros.

A direção da France Presse emitiu um comunicado no qual explica que "participará nos diferentes âmbitos do projeto, principalmente na criação de um sistema de alerta entre as organizações colaboradoras sobre as falsas informações mais perigosas, seja porque representam uma ameaça para a vida dos cidadãos ou para os processos democráticos no período eleitoral".

A iniciativa da BBC prevê também uma campanha conjunta sobre acesso à informação na internet e um intercâmbio de experiências especialmente voltadas sobre a cobertura de grandes eleições, facilitando assim o acesso do público aos dados durante a realização dos pleitos.

Este novo projeto consiste em várias outras iniciativas elaboradas para combater a propagação de notícias falsas, as "fake news, nas quais a AFP participa, como a International Fact-Checking Network (IFCN) ou a International Fact-Checking Network (IFCN) ou a Journalism Trust Initiative, lançada pela ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF).