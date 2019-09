EUA investigam acordo entre montadoras e Califórnia sobre emissões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) abriu uma investigação antitruste sobre um acordo da Ford, BMW, Volkswagen e Honda com o estado da Califórnia para reduzir voluntariamente as emissões de gases poluentes de seus automóveis - disseram, nesta sexta-feira (6), duas das empresas envolvidas.

O DoJ tenta determinar se as quatro montadoras, que representam cerca de 30% das vendas de carros novos nos Estados Unidos, afetam a concorrência ao contornar o desejo do governo federal de relaxar as normas ambientais, acrescentaram BMW e Honda.

"A Honda cooperará com o departamento de Justiça sobre o recente acordo sobre emissões entre o estado da Califórnia e diferentes fabricantes de automóveis", informou por email um porta-voz do grupo japonês.

"Recebemos um pedido [de informação] do departamento de Justiça e responderemos apropriadamente", disse um porta-voz da BMW.

A investigação do governo federal se insere na queda de braço entre a administração do presidente Donald e a Califórnia sobre questões ambientais.

Enquanto a Califórnia quer manter os ambiciosos objetivos fixados pela administração federal anterior, de Barack Obama, sobre as emissões de CO2, Trump propôs em 2018 anular esta regulamentação prevista para o período 2017-2025, mantendo até 2026 os níveis exigidos para 2020.

Obama pretendia atingir um consumo médio dos automóveis equivalente a 4,7 l/100 km para os modelos novos em 2025. Trump propõe manter o atual nível, de 6,3 l/100 km.

O acordo com a Califórnia é uma versão mais branda do plano de Obama: as montadoras ganham um ano para assumir o objetivo inicial, de 2025 para 2026, e têm mais flexibilidade para reduzir as emissões anuais a 3,7% durante cinco anos, contra 4,7%.