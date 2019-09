Comunicado do Business Wire :Walgreens Boots Alliance

A Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA) anunciou hoje Francesco Tinto como diretor global de informações (CIO) e vice-presidente sênior da empresa, que ocupa a 17ª posição na Fortune 500 e é a maior varejista e atacadista de farmácias do mundo.

Tinto supervisionará a estratégia global para as operações de TI da WBA em todas as divisões da empresa, bem como a implementação de sua tecnologia e inovação digital. Sua função incluirá análise de dados, inteligência de negócios, desenvolvimento, suporte, infraestrutura, segurança e serviços técnicos. Tinto ficará baseado na sede corporativa da WBA em Deerfield, Illinois, e se reportará a Ornella Barra e Alex Gourlay, codiretores operacionais da WBA.

Nos últimos 17 anos, a Tinto ocupou vários cargos de liderança na Kraft Heinz Company e na Kraft Foods. Mais recentemente, foi CIO global e chefe de serviços de negócios globais, quando supervisionou TI e serviços compartilhados, incluindo finanças, atendimento ao cliente, dados mestre, RH e análises. No início de sua carreira, passou mais de uma década na Procter & Gamble, gerenciando funções-chave para varejo, marketing, vendas, cadeia de suprimentos e sistemas de informação.

"Estou muito feliz por ingressar na Walgreens Boots Alliance em um momento em que a tecnologia e a inovação são mais importantes do que nunca para o sucesso da empresa", disse Tinto. "Estou ansioso para trabalhar com minha equipe altamente talentosa em todo o mundo para garantir que a WBA esteja na vanguarda nesta área crítica dos negócios".

Na WBA, Tinto será responsável por fornecer as melhores soluções da categoria para clientes, funcionários e outras partes interessadas, incluindo a execução de projetos com grandes parceiros, como a Microsoft e a Verily, da Alphabet. Também supervisionará a manutenção de todos os sistemas de registro da empresa e o gerenciamento de aplicativos internos, implementações de pacotes e produtos de fornecedores.

Sua equipe impulsionará a lucratividade por meio de melhorias nos processos de negócios e otimizará a próxima geração de infraestrutura de TI. Eles eliminarão redundâncias, possibilitarão serviços compartilhados e garantirão que suas metas e seus objetivos estejam alinhados com a estratégia e as prioridades da WBA.

Anthony Roberts, que anteriormente atuou como CIO global e vice-presidente sênior da WBA, se retirará desse cargo para se concentrar em outras funções não executivas fora da empresa, depois de ajudar na transição. Ele também será contratado para apoiar a WBA em uma função consultiva. Suas muitas realizações durante os 15 anos que passou na empresa incluem a supervisão da transformação tecnológica global da empresa e a liderança do escritório de integração em preparação para a fusão da Walgreens e da Alliance Boots.

"Somos profundamente gratos ao Anthony por criar uma função de TI de classe mundial, que foi parte integrante do sucesso de nossa empresa", declararam Barra e Gourlay. "Também estamos felizes em receber Francesco, que traz um histórico e experiência excepcionais para essa função."

Sobre a Walgreens Boots Alliance

A Walgreens Boots Alliance (Nasdaq: WBA) é a primeira empresa global de saúde e bem-estar focada em farmácias. A herança da empresa de serviços confiáveis de saúde, por meio de assistência comunitária e atacado farmacêutico, remonta a mais de 100 anos.

A Walgreens Boots Alliance é a maior varejista no setor de farmácias, saúde e cuidados diários dos EUA e da Europa. A Walgreens Boots Alliance e as empresas nas quais possui no método de equivalência patrimonial estão presentes em mais de 25 países e empregam mais de 415.000 pessoas. A empresa tem mais de 18.500 lojas em 11 países, assim como uma das maiores redes atacadista e de distribuição global de produtos farmacêuticos, com mais de 390 centros de distribuição fornecendo para mais de 230.000 farmácias, médicos, centros de saúde e hospitais em mais de 20 países a cada ano. Além disso, a Walgreens Boots Alliance é uma das maiores compradoras mundiais de medicamentos sujeitos a receitas médicas e muitos outros produtos de bem-estar e saúde.

O portfólio de marcas comerciais e de varejo da empresa inclui Walgreens, Duane Reade, Boots e Alliance Healthcare, além de marcas globais de produtos de saúde e beleza, como No7, Soap & Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP e Botanics.

Mais informações sobre a empresa estão disponíveis em www.walgreensbootsalliance.com.

