Diretor da AIEA viaja a Teerã neste final de semana

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se encontrará com altos funcionários do governo iraniano neste final de semana, em Teerã, anunciou nesta sexta-feira o órgão da ONU.

"O diretor-geral interino da AIEA, Cornel Feruta, chegará a Teerã no sábado para se encontrar com altos funcionários iranianos no domingo, dia 8 de setembro", destacou a agência.

Irã e Estados Unidos se enfrentam em torno do acordo de 2015 sobre o tema nuclear iraniano, que Washington abandonou.

"Esta visita se inscreve nas interações em curso entre a AIEA e o Irã", explica a agência, acrescentando que isto inclui o processo de "verificação e vigilância pela AIEA no Irã em virtude" do acordo de Viena sobre o tema nuclear iraniano.

Fechado em 2015 entre Irã e o grupo 5+1 (Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha), o acordo facilitou a suspensão de parte das sanções impostas ao país em troca do compromisso iraniano de não desenvolver uma arma nuclear.

Em resposta a saída americana do acordo, em 2018, por decisão do presidente Donald Trump, que restabeleceu sanções econômicas, e diante da incapacidade dos europeus de evitá-las, o Irã começou em maio a abandonar progressivamente as obrigações assumidas com o acordo.