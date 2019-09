EUA eximem empreendedores de novos limites sobre remessas para Cuba

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos atualizou nesta sexta-feira as sanções contra Cuba e impôs novos limites para as remessas, mas eximiu dessas limitações o envio de ajuda aos empreendedores da ilha.

Em abril, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, anunciou um endurecimento na postura contra Cuba, incluindo a limitação de remessas e a ativação do título III da Lei Helm-Burton, que permite a abertura de processos nos tribunais americanos contra empresas estrangeiras que administram mercadorias nacionalizadas em Cuba pela revolução de 1959.

Entre as mudanças anunciadas nesta sexta-feira pelos Estados Unidos estão a limitação de remessas enviadas a mil dólares por trimestre para cada cidadão cubano e a eliminação de doações.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que, com essas emendas, os Estados Unidos "negam o acesso de Cuba a moedas estrangeiras".

Além disso, as autoridades americanas anunciaram a eliminação da autorização para instituições bancárias sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos para processar determinadas transferências de fundos que se originam e terminam fora do território americano, conhecidas como transações "U".