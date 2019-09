Comunicação perdida com sonda indiana que deveria pousar na Lua

A Índia perdeu, neste sábado, a comunicação com sua sonda pouco antes do horário em que ela deveria pousar perto do polo sul da Lua, informou a agência espacial do país.

"A descida do Vikram estava em andamento conforme o planejado e foi observado um desempenho normal", disse o presidente da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), K. Sivan, na sala de controle da cidade de Bangalore.

"Posteriormente, a comunicação do lander para a estação terrestre foi perdida. Os dados estão sendo analisados", afirmou.