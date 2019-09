EUA investigam acordo entre montadoras e Califórnia sobre emissões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) abriu uma investigação antitruste sobre um acordo da Ford, BMW, Volkswagen e Honda com o estado da Califórnia para reduzir voluntariamente as emissões de gases poluentes de seus automóveis - disseram, nesta sexta-feira (6), duas das empresas envolvidas.

O DoJ tenta determinar se as quatro montadoras, que representam cerca de 30% das vendas de carros novos nos Estados Unidos, afetam a concorrência ao contornar o desejo do governo federal de relaxar as normas ambientais, acrescentaram BMW e Honda.