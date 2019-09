Distúrbios deixam dois palestinos mortos perto de Gaza

Dois palestinos foram mortos nesta sexta-feira por tiros israelenses durante tumultos na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel, anunciou o Ministério da Saúde do Hamas, o movimento islâmico no poder no enclave palestino.

Ali Al-Ashqar, 17 anos, foi morto por uma bala no pescoço a leste de Jabaliya, na parte norte da Faixa de Gaza, disse um porta-voz do ministério à AFP.

A outra vítima, que ainda não foi identificada, foi atingida no estômago a leste da cidade de Gaza, segundo a mesma fonte.

Contatado pela AFP, um porta-voz do exército israelense disse que "6.200 manifestantes se reuniram em diferentes pontos da fronteira, lançando bombas incendiárias e artefatos explosivos".

Desde março de 2018, a barreira de fronteira da Faixa de Gaza com Israel tem sido palco de manifestações semanais, acompanhadas de confrontos, para exigir o levantamento do estrito bloqueio israelense imposto por dez anos ao enclave, entre outras demandas.

Desde essa data, pelo menos 308 palestinos foram mortos por tiros israelenses, geralmente durante os distúrbios que ocorrem nessas manifestações.

Outros morreram por bombardeios israelenses em retaliação por atos hostis vindo do enclave.

Sete israelenses morreram nesses confrontos. Israel e Hamas travaram três guerras desde 2008.