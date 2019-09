Soldados turcos e americanos vão patrulhar juntos o nordeste da Síria

O ministro turco da Defesa, Hulusi Akar, assegurou nesta sexta-feira que soldados turcos e americanos começarão a patrulhar em conjunto a partir de domingo, no nordeste da Síria, onde desejam estabelecer uma "zona de segurança".

"Planejamos começar a patrulhar conjuntamente em 8 de setembro", disse Akar a repórteres.

Os Estados Unidos e a Turquia chegaram a um acordo em 7 de agosto para estabelecer uma zona tampão entre a fronteira turca e os territórios no norte da Síria, a leste do rio Eufrates, controlados pelas YPG (Unidades de Proteção do Povo), milícias curdas que têm o apoio de Washington, mas são consideradas organizações "terroristas" por Ancara.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou iniciar uma operação militar no nordeste da Síria se a Turquia não conseguisse controlar essa "zona de segurança".

Erdogan assegurou que o presidente americano, Donald Trump, havia prometido a ele que a zona tampão terá 32 quilômetros de extensão.

Washington e Ancara criaram recentemente um centro de operações conjuntas para coordenar o estabelecimento dessa "zona de segurança".

Nos últimos dias, militares turcos e americanos sobrevoaram três vezes o nordeste da Síria, segundo Akar.

A Turquia lançou duas operações no norte da Síria contra as YPG desde 2016 e ameaçou repetidamente lançar uma terceira.