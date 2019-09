Bahamas teme número chocante de mortos pelo furacão Dorian

O número final de mortos pelo furacão Dorian nas Bahamas pode ser "chocante", alertaram as locais nesta sexta-feira.

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, disse à CNN na quinta-feira que pelo menos 30 pessoas morreram devido ao furacão, que causou "devastação geracional".

Funcionários de funerárias e de necrotérios foram enviados à região para ajudar as autoridades, informou o ministro da Saúde, Duane Sands, à mídia local.

Sobre o número de mortes, ele disse: "Deixe-me dizer que acho que o número será chocante".

Uma equipe da AFP que sobrevoou a cidade de Marsh Harbour, na ilha de Great Abaco, na quinta-feira, viu cenas de danos catastróficos, centenas de casas destruídas, carros derrubados, campos inteiros de entulho e inundações generalizadas.

Dorian foi um furacão de categoria 5, o máximo possível na escala que mede a velocidade do vento, quando atingiu as Bahamas no domingo, deixando um rastro de imensa destruição.

Milhares ficaram desabrigados e as Nações Unidas disseram que 70.000 precisam de ajuda imediata.

O National Hurricane Center (NHC), com sede em Miami, rebaixou Dorian para a categoria 1 nesta sexta-feira, quando chegou a Outer Banks, uma cadeia de ilhas na costa da Carolina do Norte.

O centro alertou sobre ondas potencialmente mortais e ventos perigosos e disse que algumas áreas já sofreram inundações repentinas.