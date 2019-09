Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

Após o impacto devastador do furacão Dorian nas Bahamas, a Bacardi Limited e a família Bacardí se comprometeram a doar US$ 1 milhão em dinheiro e outras formas de assistência para os esforços de socorro e recuperação de desastres.

A Bacardi vai colaborar com parceiros sem fins lucrativos e o governo das Bahamas para assegurar que essa doação em dinheiro proporcione assistência imediata e de longo prazo a instituições de socorro locais em seus esforços para ajudar as ilhas e comunidades que tanto precisam. A empresa também organizou uma iniciativa de funcionários para coletar itens de primeira necessidade para os afetados pelo furacão Dorian e comunicou um site de internet para fornecer doações em dinheiro a um parceiro humanitário global.

A Bacardi possui um longo relacionamento com as Bahamas, que passou a ser seu lar adotivo quando a empresa se mudou no início da década de 1960 após as forças do governo revolucionário de Cuba terem confiscado ilegalmente todos os ativos da Bacardi naquele país.

"Nunca nos esquecemos da incrível gentileza do povo das Bahamas e do importante papel que ele desempenhou na história de nossa empresa", declarou Facundo L. Bacardí, presidente do conselho da empresa de propriedade familiar Bacardi Limited. "Esperamos humildemente contribuir para a reconstrução desse incrível país abalado por essa tragédia da mesma forma que as Bahamas ajudaram a Bacardi a se reconstruir há cerca de 60 anos."

Embora a Bacardi não possua mais unidades nas Bahamas, a doação da empresa é uma prova do duradouro relacionamento que mantém com seu povo e suas ilhas, onde a empresa produziu seu emblemático rum por quase 50 anos e foi uma integrante vital da comunidade empresarial, trabalhando intensamente para tornar o país um lugar melhor para viver e trabalhar. Ainda hoje, muitos membros da família Bacardí possuem raízes na ilha.

A destruição catastrófica causada pelo furacão Dorian atinge a Bacardi de uma maneira particularmente íntima. Porto Rico, que foi impactado em escala semelhante pelo furacão Maria em 2017, é o lar da BACARDÍ, a maior destilaria de rum premium do mundo, e a empresa se envolveu profundamente com a comunidade e sua recuperação ao longo dos dois últimos anos.

A responsabilidade corporativa sempre foi uma prioridade para a Bacardi. Don Facundo Bacardí Massó, fundador da empresa e criador do rum BACARDÍ, deu início a essa tradição em 1862, quando se ofereceu como voluntário para chefiar a organização do alívio ao desastre em Santiago de Cuba, sua cidade natal, depois de um terremoto devastador. Desde então, a família Bacardí e sua empresa mantêm esse compromisso de ajudar em períodos de desastres naturais catastróficos.

Em 2017, após a destruição imposta pelos furacões Maria e Irma, além de terremotos no México, a Bacardi se comprometeu com um total de US$ 3 milhões para os esforços de socorro em Porto Rico, Flórida (Estados Unidos), Caribe, México e Bahamas. Nos últimos anos, a Bacardi também fez doações para ajudar as organizações que apoiam as iniciativas de socorro no Sudeste Asiático, China, Austrália, Itália, Haiti, Cuba, Brasil, Chile e Estados Unidos.

