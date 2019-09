Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

A série documental de seis episódios ACTIVATE, da National Geographic e da Procter & Gamble, coproduzida pela Global Citizen e RadicalMedia, estreia hoje à noite, quinta-feira, 5 de setembro, nos EUA, no canal National Geographic. Cada episódio da série de seis partes aborda uma questão diferente relacionada às causas-raiz da pobreza, incluindo fornecimento sustentável, criminalização da pobreza, auxílio para desastres, educação de meninas, lixo plástico e a crise mundial da água. O vídeo da visão geral do P&G; ACTIVATE pode ser visualizado aqui.

Os episódios com uma hora de duração começam hoje à noite e vão ao ar semanalmente até 10 de outubro nos EUA e também na National Geographic em 172 países e 43 idiomas. Os episódios destacarão o trabalho que a P&G; e suas marcas (Tide, Always, Charmin e Head & Shoulders) estão fazendo com muitos de seus parceiros de longa data, incluindo Save the Children, Visão Mundial, World Wildlife Fund, WEConnect International e Matthew 25: Ministries, entre muitos outros.

"A P&G; e nossas marcas estão comprometidas em usar nossa voz para resolver os problemas críticos que o mundo enfrenta atualmente", afirmou Marc Pritchard, diretor de marca da P&G.; "Estamos trabalhando nessas questões há décadas e, através do ACTIVATE, pretendemos potencializar nosso amplo alcance global de quase cinco bilhões de consumidores para educar e inspirar cidadãos globais."

A P&G; tem uma rica história de potencialização de suas marcas e seu pessoal para tornar o mundo um lugar melhor, ajudando a resolver questões críticas relacionadas à educação de meninas, água potável, auxílio em desastres, sustentabilidade e desigualdade. Seja o Programa de Água Potável para Crianças (CSDW) da P&G;, sem fins lucrativos, que forneceu mais de 15 bilhões de litros de água limpa para pessoas carentes em todo o mundo ou a missão da Always na #EndPeriodPoverty, a P&G; está usando sua voz e alcance para conduzir mudanças significativas.

"Estamos orgulhosos de trabalhar com a National Geographic e a Global Citizen, bem como com seus talentosos embaixadores de artistas e muitos parceiros de longa data que permitem que pessoas de todo o mundo usem suas vozes coletivas para inspirar mudanças", afirmou Allison Tummon Kamphuis, líder global do Programa P&G; para Igualdade de Gênero e do CSDW.

Além das marcas e parceiros próximos à P&G;, o ACTIVATE contará com embaixadores e defensores da Global Citizen, incluindo Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Aduba, Becky G e Priyanka Chopra Jonas.

Como um dos maiores anunciantes do mundo, a P&G; está diversificando a forma como atinge os consumidores usando o conteúdo original em conjunto com parceiros influentes para lançar luz sobre alguns dos tópicos mais urgentes do mundo. A parceria também incluirá a sede digital da National Geographic e Global Citizen para os espectadores que desejam se aprofundar nas seis questões críticas destacadas na série. Os espectadores poderão agir nas campanhas da Global Citizen e aprender mais sobre os esforços corporativos e de marcas lideradas pela Tide, Always, Head & Shoulders e Charmin.

O ACTIVATE estreia nos EUA na National Geographic na quinta-feira, 5 de setembro, às 10/9c; verifique a programação local.

Mais sobre cada episódio:

ACTIVATE: Erradicando a extrema pobreza

Estreia: quinta-feira, 5 de setembro de 2019

Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonas e Becky G se juntam à Global Citizen em campanhas para pressionar os líderes mundiais a aprovar mudanças políticas que acabariam com a pobreza extrema em todo o mundo. Enquanto Jackman se prepara para a organização do imenso festival no Central Park, Becky G viaja para o México para ampliar a campanha da Global Citizen para pressionar empresas a apoiar empresas pertencentes a mulheres. Especialistas descrevem o estado de extrema pobreza em todo o mundo, o enorme progresso realizado nos últimos 20 anos e as soluções inovadoras sendo implementadas em todo o mundo, incluindo a P&G; e os esforços de fornecimento responsável da marca Charmin.

ACTIVATE: Acabando com a fiança em dinheiro

Estreia: quinta-feira, 12 de setembro de 2019

Os artistas e ativistas Common e Usher se unem à Global Citizen e organizadores de base, enquanto tentam alcançar uma reforma histórica da justiça criminal, encerrando o uso de fiança em dinheiro no estado de Nova Iorque. O compromisso da P&G; em lidar com o viés racial por meio do filme de 2017, The Talk, e o novo filme, The Look, é explorado pelos cineastas que recriam como o preconceito ainda é encontrado nas experiências cotidianas dos afro-americanos.

ACTIVATE: A educação não pode esperar

Estreia: quinta-feira, 19 de setembro de 2019

A atriz vencedora do Emmy, Rachel Brosnahan, se une à Global Citizen e viaja para a fronteira do Peru para ver o que acontece com a educação das crianças durante conflitos e desastres naturais. Depois de uma experiência emocionante com famílias desabrigadas, Brosnahan e a Global Citizen retornam aos EUA, onde pressionam a Irlanda, o Reino Unido e os EUA a investir milhões no Education Cannot Wait, um fundo global para a educação durante crises. Especialistas descrevem o impacto desproporcional que os desastres naturais e os conflitos têm nos países em desenvolvimento e a maneira como as pessoas e marcas em todo o mundo, como a Tide, estão proporcionando auxílio efetivo durante emergências.

ACTIVATE: Mantendo as meninas na escola

Estreia: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Priyanka Chopra Jonas se une à Global Citizen e a ativistas de todo o mundo em uma campanha para quebrar as barreiras da educação das meninas. Enquanto isso, Gayle King e Bonang Matheba reúnem dezenas de milhares de pessoas para pedir que o governo sul-africano invista 58 milhões de dólares para o fim da "pobreza menstrual" e forneça às meninas a educação menstrual e os recursos necessários para que permaneçam na escola e permaneçam confiantes. Especialistas descrevem a ampla gama de questões que impedem as meninas de obter educação nos países em desenvolvimento e o enorme progresso que está sendo feito em todo o mundo, como o trabalho da marca de produtos de cuidados femininos Always em fornecer recursos educacionais gratuitos.

ACTIVATE: Acabando com a poluição plástica

Estreia: quinta-feira, 3 de outubro de 2019

Pharrell Williams se une à Global Citizen para convencer governos, empresas e indivíduos a resolver a crise da poluição plástica nos oceanos. Enquanto isso, Darren Criss viaja para as Filipinas para testemunhar o impacto do plástico nas pessoas que vivem em extrema pobreza e pede aos cidadãos globais que incitem seus prefeitos a comprometer suas cidades com o futuro sem desperdício. Especialistas descrevem o impacto desproporcional da poluição por plástico sobre as pessoas nos países em desenvolvimento e a maneira como as pessoas e marcas, como Head & Shoulders, estão trabalhando para resolver o problema em todo o mundo.

ACTIVATE: Água limpa

Estreia: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

A estrela de "Orange Is the New Black", Uzo Aduba, se junta à Global Citizen, reunindo milhões em todo o mundo para buscar água potável e saneamento adequado para as pessoas mais vulneráveis do mundo. Eles viajam para a terra natal dos pais de Aduba, a Nigéria, onde pressionam os governantes a comprometerem fundos estatais para erradicar as crises de água contaminada e esgoto a céu aberto. Especialistas descrevem os efeitos da água potável contaminada nos habitantes dos países em desenvolvimento e soluções implementadas em todo o mundo, incluindo o Programa de Água Potável para Crianças da P&G.;

Sobre a Procter & Gamble

A P&G; atende os consumidores de todo o mundo com um dos portfólios mais fortes de marcas confiáveis, de qualidade e de liderança, incluindo a Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G; inclui operações em aproximadamente 70 países em todo o mundo. Visite http://www.pg.com para saber das últimas notícias e informações sobre a P&G; e suas marcas.

Sobre a National Geographic

A National Geographic Partners LLC (NGP), uma joint venture entre a National Geographic Society e a Disney, está comprometida em oferecer ao mundo o melhor conteúdo científico, de aventura e de exploração em um portfólio incomparável de ativos de mídia. A NGP combina os canais globais de televisão da National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo PEOPLE) com a mídia da National Geographic e ativos orientados para o consumidor, incluindo revistas da National Geographic; estúdios da National Geographic; plataformas de mídia digital e social relacionadas; livros; mapas; mídia infantil; e atividades auxiliares que incluem viagens, experiências e eventos globais, negócios de vendas de arquivos, licenciamento e comércio eletrônico. Aumentar o conhecimento e a compreensão do nosso mundo tem sido o principal objetivo da National Geographic por 131 anos e agora estamos comprometidos em ir mais fundo, quebrando fronteiras, indo mais longe para os nossos consumidores... e alcançando milhões de pessoas em todo o mundo em 172 países e 43 idiomas, todos os meses, conforme o fazemos. A NGP devolve 27% de nossos recursos à organização sem fins lucrativos National Geographic Society, para financiar trabalhos nas áreas de ciência, exploração, conservação e educação. Para obter mais informações, visite natgeotv.com ou nationalgeographic.com ou nos encontre no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn e Pinterest.

Sobre a Global Citizen

Desde o primeiro Global Citizen Festival em Nova York em 2012, a Global Citizen se tornou uma das maiores e mais visíveis plataformas para jovens de todo o mundo, pedindo aos líderes mundiais que honrem suas responsabilidades em alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e acabar com extrema pobreza até 2030. Os Global Citizens geraram compromissos e anúncios de políticas de líderes avaliados em mais de US$ 37,9 bilhões, que devem afetar a vida de mais de 2,25 bilhões de pessoas. A organização levou seu modelo de ação para a África do Sul, Austrália, Índia, Reino Unido, Alemanha, Bélgica e Canadá, e criou uma plataforma para os ativistas aprenderem sobre os problemas com os quais mais se importam, agem e ganham recompensas por fazer isso.

