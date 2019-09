FMI retira último obstáculo à candidata da UE

O FMI anunciou nesta quinta-feira uma modificação em seu estatuto para suprimir o limite de idade para o cargo de diretor-geral da entidade, acabando assim com o último obstáculo para a nomeação da búlgara Kristalina Georgieva, proposta pela União Europeia (UE), para substituir a francesa Christine Lagarde.

"Desde 1951, o estatuto geral do FMI proibia a nomeação de qualquer candidato com 65 anos ou mais para o cargo de diretor-geral e não permitia que o titular exercesse suas funções após fazer 70 anos", recordou o comunicado.

"A modificação (...), que tem efeito imediato, faz com que os termos da nomeação do diretor-geral sejam coerentes com os aplicados aos membros da Junta Diretiva, presididos pelo diretor-geral, e ao presidente do Grupo Banco Mundial, que não estão sujeitos a qualquer limite de idade", explicou a instituição com sede em Washington.

Esta reforma, adotada na véspera do fim do prazo para a apresentação das candidaturas, permitirá a eleição de Georgieva, atual número dois do Banco Mundial e que no dia 13 de agosto completou 66 anos.

Candidata única até o momento, Georgieva foi designada pela UE no dia 2 de agosto, em um processo que revelou as divisões dentro do FMI.