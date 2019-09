Comunicado do Business Wire :PLANETS Co., Ltd

Um "museu onde você se movimenta pela água" do coletivo artístico teamLab em Toyosu, Tóquio, o teamLab Planets TOKYO DMM.com (referido neste comunicado como teamLab Planets) se transformará por tempo limitado em um espaço de outono a partir de 1.º de setembro. Experimente um espaço artístico onde folhas de outono e crisântemos se espalham diante de você, mas somente até 30 de novembro.

A transformação em um espaço de outono ocorre em uma obra interativa e massiva intitulada Desenho sobre a superfície da água criado pela dança de koi e pessoas - Infinito, em que os visitantes do museu podem caminhar descalços pela água. Essa obra muda ao longo de todo o ano, com flores que desabrocham e mudam segundo a estação em tempo real. Apenas durante esses três meses, os kois que nadam pela interminável superfície da água em expansão se transformarão em folhas de outono, crisântemos e outras flores outonais ao tocarem os visitantes do museu.

A partir de outubro e atendendo a pedidos do público, será oferecido mais uma vez cardápio de edição limitada em Everything is in your hand, a barraca de comida do museu. O cardápio usa como ingredientes os frutos do mar e mariscos mais frescos, enviados diretamente do Mercado de Toyosu.

. O conceito do museu: Imersão corporal

O teamLab Planets é um museu onde você se movimenta pela água. Ele é composto de quatro grandes espaços de exposição em seu centro e sete obras de arte. As obras de arte se baseiam no conceito do coletivo artístico teamLab de "Imersão corporal".

O enorme espaço de Imersão corporal conta com uma acervo de instalações em que todo o corpo é imerso na arte e os limites entre o espectador e a obra se tornam ambíguos.

Os visitantes entram no museu descalços e ficam imersos com outros visitantes nos amplos espaços de instalação.

. Com mais de 1,25 milhão de visitantes por ano desde que foi inaugurado, o teamLab Planets vem recebendo mais visitantes que o Museu Picasso e o Teatro-Museu Dalí.

Um ano após sua abertura, em julho de 2018, mais de 1,25 milhão de visitantes de 106 países e regiões de todo o mundo já estiveram no teamLab Planets. Esse número de visitantes supera a visitação de dois dos três maiores museus dedicados a um único artista do mundo: o Museu Picasso de Barcelona, que recebe cerca de 950 mil visitantes, e o Teatro-Museu Dalí de Figueres (também na Espanha), visitado por pouco mais de 1,1 milhão de pessoas (veja a nota 1). Desses 1,25 milhão de visitantes anuais, aproximadamente 30% vêm de fora do Japão (veja a nota 2). Uma análise dos países de origem desses visitantes identificou que o museu era o mais frequentado entre americanos, seguidos de nacionais de Hong Kong, Taiwan, Reino Unido e Austrália, nessa ordem.

. teamLab Planets

. Restaurantes de administração conjunta

The Bowl SteakhouseUm restaurante descontraído projetado pela teamLab Architects que emprega um plano aberto, trazendo a natureza para o seu interior. Veja aqui para saber mais.

Everything is in your handCom pratos originais que destacam o conceito de ter tudo em uma só mão, essa barraca de comida serve bebidas e lanches, todos para serem saboreados com uma mão. Veja aqui para saber mais.

PLANETS Co., Ltd.

A entidade administradora responsável pelas operações das instalações do teamLab Planets TOKYO e dos restaurantes associados.

teamLab

A teamLab (f. 2001) é um coletivo artístico, um grupo interdisciplinar de ultratecnólogos cuja prática colaborativa busca navegar pela confluência de arte, ciência, tecnologia, design e o mundo natural. A teamLab busca explorar um novo relacionamento entre o homem e a natureza, e entre nós mesmos e o mundo através da arte. Clique aqui para ler a biografia completa.

A teamLab é representada pela Pace Gallery.

