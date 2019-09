Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Inc.

Aproveitando o sucesso de seu negócio global de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), a Ingram Micro Inc. anunciou hoje que foi autorizada a realizar mundialmente atividades de marketing, venda e suporte do Microsoft HoloLens 2. Essa conquista é um resultado direto do foco global e crescente da Ingram Micro em soluções avançadas e IoT, além de tecnologias emergentes e complementares como inteligência artificial (Artificial Intelligence, AI), big data e - mais recentemente - realidade mista.

"Esta é uma época de muita inovação, colaboração e mudança no mercado de TI, especialmente quando se trata de IoT e tecnologias imersivas, campos em que as aplicações empresariais crescem exponencialmente", afirmou Mike Zilis, vice-presidente executivo e presidente de grupo da Ingram Micro. "Estamos notando uma demanda cada vez maior por realidade mista e IoT em diversos setores de mercado por todo o mundo. O Microsoft HoloLens 2 proporciona grandes oportunidades de negócios ao canal de TI, o que será reforçado como parte de nossa prática global e acesso ao mercado de IoT mais amplo com nossos parceiros de canal no mundo inteiro."

Como parte do acordo, a Ingram Micro e a Microsoft adotarão uma abordagem em etapas para realizar atividades de marketing e vendas do Microsoft HoloLens 2, começando pela América do Norte e por determinadas áreas das regiões EMEA e Ásia-Pacífico. O novo portfólio da Microsoft está sendo apoiado pelas atividades globais da Ingram Micro em IoT, estabelecidas em 2017, e é diferenciado por seu marketplace on-line e seu crescente e exclusivo portfólio "seguro desde o conceito" de soluções, kits, componentes e serviços.

"A estratégia integrada de IoT e realidade mista da Ingram Micro é condizente com a visão da Microsoft de computação de borda e computação em nuvem inteligentes, e nos ajudará a possibilitar conjuntamente que empresas do mundo todo trabalhem de maneira mais inteligente utilizando e aprendendo com a experiência proporcionada pelo HoloLens", declarou Matt Fleckenstein, chefe de marketing de realidade mista da Microsoft. "A Microsoft tem a satisfação de ampliar nosso relacionamento com a Ingram Micro e trabalhar em toda a organização para levar o HoloLens 2 ao canal global."

O Microsoft HoloLens 2 será exibido na próxima Cúpula de IoT da Ingram Micro, realizada dias 4 e 5 e setembro de 2019 em Irvine, estado norte-americano da Califórnia. Os parceiros de canal podem acessar esta página para saber mais e se inscrever nessa que será a primeira edição do evento.

Para obter mais informações sobre a Ingram Micro e suas soluções de IoT, AI e realidade mista, envie um e-mail a iot@ingrammicro.com ou acesse o marketplace de IoT da Ingram Micro no endereço https://iot.ingrammicro.com.

A Ingram Micro ajuda as empresas a concretizarem a promessa da tecnologia. Ela oferece um conjunto completo de tecnologias globais e serviços de cadeia de suprimentos a empresas de todo o mundo. Uma profunda experiência em soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e soluções para cadeias de suprimento permitem que seus parceiros de negócios operem com eficiência e sucesso nos mercados onde atuam. Agilidade incomparável, profunda percepção de mercado e a confiança e a confiabilidade obtidas com décadas de relacionamentos comprovados diferenciam a Ingram Micro e a colocam à frente da concorrência. Saiba como a Ingram Micro pode ajudar você a concretizar a promessa da tecnologia. Veja mais em www.ingrammicro.com.

