Petróleo fecha em alta

O petróleo fechou em baixa nesta quinta-feira, após os Estados Unidos informarem uma queda de suas reservas comerciais da commodity.

O barril de Brent do Mar do Norte para novembro teve alta de 0,4% e fechou a 60,95 dólares no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o WTI para outubro avançou 0,4%, a 56,30 dólares.

Na semana concluída na sexta-feira passada, as reservas comerciais de petróleo tiveram queda de 4,8 milhões de barris, a 423 milhões.

Essa queda foi atribuída a exportações maiores e a uma leve redução da produção, que foi de 12,4 milhões de barris diários contra 12,5 milhões da semana anterior.