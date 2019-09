Comunicado do Business Wire :City of Tampere

O mais novo bairro da cidade de Tampere está sendo construído sobre as ferrovias no centro da cidade de Tampere. O principal marco do bairro Tampere Deck, a Tampere Deck Arena, será o maior local de esportes e eventos da Finlândia. As fundações da construção foram iniciadas em 5 de setembro, sendo que a Arena estará concluída até o fim de 2021.

Daniel Libeskind and the model of Tampere Deck and Arena. (Photo: Business Wire)

Projetado pelo arquiteto Daniel Libeskind, o Tampere Deck reunirá os bairros oriental e ocidental da cidade em ambos os lados das ferrovias. Juntando-se aos bairros da cidade antiga, o Deck será um tipo totalmente novo de modo de vida, desejo e inspiração. Ele incluirá serviços residenciais, instalações empresariais e comerciais, um hotel e um local para eventos. A linha ferroviária servirá para trazer convidados ao centro de Tampere, mesmo dos locais mais distantes. Todo o bairro está programado para conclusão em 2025.

O arquiteto Daniel Libeskind visitou o local em agosto e ficou impressionado com o progresso. Ele sente que a mudança e o progresso são fundamentais para os ambientes urbanos. "A história segue em frente. Não é apenas uma nota de rodapé para coisas. As construções com uma relação com a história têm bom material, boa luz, bom senso de escala, falam a linguagem da arquitetura e contam a história de Tampere, conectando o passado ao futuro."

Segundo o diretor Tero Tenhunen, como uma instalação multifuncional localizada no centro, a Arena será um local exclusivo em escala mundial. "A cidade de Tampere tem a ambiciosa meta de se tornar neutra na emissão de carbono até 2030. Este novo bairro permite o desenvolvimento da área da estação ferroviária e de todo o centro de Tampere. Desta forma, seremos capazes de promover um ambiente urbano mais unido, criando ótimas conexões de transporte público, vias de transporte rápidas e percursos de viagem tranquilos, tanto em âmbito local, regional e nacional. Tudo isto dá suporte aos objetivos da cidade de Tampere de atrair mais pessoas, melhorar a vida cotidiana dos moradores e alcançar a neutralidade em emissão de carbono."

Estima-se que os mais de um milhão de visitantes anuais da Arena gerem até 28 milhões de euros de valor agregado à cidade por ano.

Informações adicionais Diretor de Projetos de Desenvolvimento Tero Tenhunen Tel.: +358 50 540 2860 E-mail tero.tenhunen@tampere.fi Site: https://en.areenatampere.fi/

