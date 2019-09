Ebola causa 2.050 mortes em um ano na República Democrática do Congo

O surto de ebola continua causando danos no leste da República Democrática do Congo, com 2.050 mortes desde que foi declarado em 1º de agosto de 2018, incluindo 52 mortos em apenas oito dias, informaram nesta quinta-feira fontes do comitê multissetorial nacional de resposta à doença.

Mais de 200.000 pessoas foram vacinadas durante esta décima epidemia em solo congolês, de longe a mais grave.

É o segundo surto mais mortífero após o que devastou a África Ocidental em 2014 (Guiné, Libéria, Serra Leoa, 11.000 mortos).

Atualmente, a epidemia afeta três províncias no leste da RDC: Kivu do Norte, de onde partiu, Ituri e Kivu do Sul. Também afeta a vizinha Uganda.