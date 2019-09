Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimentos de ferramentas e serviços cruciais de suporte a decisões para comunidade mundial de investimentos, anunciou hoje que Linda S. Huber, Diretora Financeira e Tesoureira, irá discursar na Conferência Global de Serviços Financeiros da Barclays no Hilton Hotel Midtown em Nova York na 3ª feira, 10 de setembro de 2019, às 7:30 EST.

O webcast de áudio ao vivo da apresentação estará disponível na seção de eventos e apresentações da página inicial de Relações com Investidores da MSCI, http://ir.msci.com/events.cfm. Uma repetição da apresentação estará disponível no mesmo site por um período de 60 dias, 24 horas após a apresentação.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços essenciais no suporte a decisões para a comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, impulsionamos melhores decisões de investimento, permitindo que os clientes compreendam e analisem os principais fatores de risco e retorno bem como construam com confiança portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas para pesquisa com liderança de mercado, as quais os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento.

Para saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR

MSCI Inc. Informações a Investidores Linda Huber investor.relations@msci.com + 1 646 465 7043

Relações com a Mídia PR@msci.com Sam Wang +1 212 804 5244 Melanie Blanco +1 212 981 1049 Laura Hudson +44 20 7336 9653

