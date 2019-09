Jason Greenblatt, arquiteto-chave do plano de paz entre Israel e Palestina escolhido por Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira sua renúncia.

Greenblatt disse em um comunicado que foi "a honra de uma vida" trabalhar na Casa Branca.

Um alto funcionário do governo comentou Greenblatt pretende passar mais tempo com sua família, e que saiu em bons termos e mantendo a confiança do presidente.