Comunicado do Business Wire :IBC

O prêmio ao Melhor Artigo Técnico IBC2019 será entregue a Sebastian Schwarz e Mika Pesonen, da Nokia Technologies, e Jani Nurminen, cofundador da Innogiant. Seu artigo, Decodificação em tempo real e reprodução RA do padrão emergente de compressão de nuvem de pontos MPEG baseado em vídeo, é uma visão abrangente e concisa das perspectivas de oferecer experiências imersivas para dispositivos móveis, usando o hardware disponível atualmente.

Como reflexo do interesse crescente em experiências de realidade aumentada e virtual (RA e RV), os autores fazem parte de uma equipe de pesquisa que trabalha em novos padrões e sua implementação. O MPEG (ISO/IEC SC29 WG11) desenvolveu um programa ambicioso para a compressão e transmissão de objetos tridimensionais com variação no tempo, usando uma técnica conhecida como codificação na nuvem de pontos. Uma vez decodificados, esses objetos podem ser facilmente incorporados às produções de RV ou RA. A técnica proposta é conhecida como V-PCC, para codificação de vídeo na nuvem de pontos.

Uma característica inteligente da codificação é que ela aproveita a tecnologia de codificação de vídeo existente, como H.264 / MPEG-4 AVC ou HEVC. Os decodificadores para esses códices já se encontram nos smartphones de hoje, portanto, isso deveria acelerar o tempo de colocação da nova tecnologia no mercado, além de oferecer alta eficiência de compactação e qualidade de imagem.

"Este artigo analisa a questão central dessa abordagem: a necessidade de transformar e sincronizar três fluxos simultâneos, contendo informações de geometria, informações de textura e ocupação no espaço 3D", disse o Dr. Paul Entwistle, presidente do Comitê de documentos técnicos da IBC. "O artigo impressionou o comitê com sua análise prática, debatendo as possibilidades e os desafios ainda a serem enfrentados, embora reconhecendo que a meta é algo que os consumidores estão buscando ativamente".

Sebastian Schwarz disse: "À medida que avançamos para a publicação da norma no início de 2020, este documento servirá como referência para o código-fonte de reprodução RA de V-PCC. Claramente, a IBC é o melhor lugar para compartilhar e discutir este trabalho, e ficamos satisfeitos por nosso artigo ter sido selecionado para o programa de artigos técnicos. Receber o prêmio de melhor artigo técnico é uma verdadeira honra. Nossos agradecimentos aos críticos que selecionaram nosso trabalho".

O artigo será apresentado na conferência às 15h30 do sábado, 14 de setembro. O troféu será apresentado durante a Cerimônia de Premiação do IBC no domingo, 15 de setembro, onde também se fará a entrega pela primeira vez dos novos prêmios de Responsabilidade Social e Jovens Pioneiros, juntamente com os IBC Innovation Awards e o International Honor for Excellence. Todos os visitantes da IBC são bem-vindos na Cerimônia de Premiação, cuja entrada é franca.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190905005722/pt/

