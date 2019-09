AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2019

América

LETICIA (Colômbia) - Reunião regional sobre a Amazônia organizada pelo Peru e Colômbia -

NASSAU (Bahamas) - Chuvas do furacão Dorian devem atingir a Flórida - (até 6 de Setembro)

TORONTO (Canadá) - Festival de Cinema de Toronto - (até 15)

(*) NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da moda masculina - (até 13)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA IBGE (agosto) -

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados sobre criação de emprego e desemprego em março -

BARRANQUILLA (Colômbia) - 62ª Sessão Extraordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos - (até 6 de Setembro)

(+) BRASIL - Especialistas israelenses em missão na Amazônia em meio a incêndios - (até 15)

(+) BOLÍVIA - Missão Amazônia de uma equipe da defesa civil francesa - (até 15)

Europa

VENEZA (Itália) - 76o. Festival de Veneza - (até 7 de Setembro)

DEAUVILLE (França) - Festival de Cinema americano de Deauville - 15H00 (até 15)

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

ASSIS (Itália) - Davos católico organizado por franciscanos, com a presença do Nobel da Paz Muhammad Yunus - (até 8 de Setembro)

REINO UNIDO - Tour do Partido do Brexit - (até 27)

BERLIM (Alemanha) - Feira Internacional de Eletrônica e Inovação IFA - (até 11)

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLHI (Índia) - COP14 da Convenção de Luta contra a Desertificação - (até 13)

PEQUIM (China) - Angela Merkel visita a China - (até 7)

PEQUIM (China) - Chanceler alemã Merkel se encontra com o presidente Xi e com o primeiro-ministro Li Keqiang -

NOVA DÉLHI (Índia) - Aterrissagem na lua da missão Chandrayaan-2 - (até 7)

África

MOÇAMBIQUE - Visita do papa Francisco a Moçambique, Madagascar e ilhas Mauricio - (até 10)

Esportes

XANGAI (China) - Copa do Mundo de Basquete - (até 15 de Setembro)

SÁBADO, 7 DE SETEMBRO DE 2019

América

BRASÍLIA (Brasil) - Feriado do Dia da Indepedndência - 08H00

SÃO PAULO (Brasil) - Bolsonaro pede que partidários vistam verde e amarelo para defender a soberania sobre a Amazônia -

Europa

VENEZA (Itália) - Cerimônia de encerramento do Festival de Veneza -

PARIS (França) - Espera-se uma demonstração de "coletes amarelos" contra a política do governo -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Irã anuncia detalhes de novo corte nos compromissos com o acordo nuclear -

Ásia-Pacífico

SULTAN KUDARAT (Filipinas) - Presidente Rodrigo Duterte participa da cerimônia de desmantelamento de armas de ex-rebeldes muçulmanos -

DOMINGO, 8 DE SETEMBRO DE 2019

América

SÃO PAULO (Brasil) - Jair Bolsonaro é operado novamente -

Europa

RÚSSIA - Eleições municipais e regionais -

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (Alemanha) - 70 anos da morte do compositor alemão Richard Strauss -

??????? (Reino Unido) - Sindicatos discutem Brexit em congresso anual - (até 11)

Oriente Médio e África do Norte

(*) LUXOR (Egito) - Inauguração de dois túmulos descobertos na necrópole de Draa Abul Naga - 07H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - China publica as cifras do comércio externo para o mês de agosto - 00H00

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2019

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual - (até 11 de Outubro)

HAVANA (Cuba) - Chefe da diplomacia europeia visita Cuba - 14H00

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Nova votação no parlamento sobre eleições antecipadas -

DUBLIN (Irlanda) - Primeiro-ministro britânico realiza conversações sobre Brexit -

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sessão - (até 27)

LONDRES (Reino Unido) - Estreia mundial do filme de Downton Abbey - 13H00

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - CEO da Volkswagen apresenta novo carro elétrico, o modelo ID.3 - 16H00

Oriente Médio e África do Norte

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Congresso World Energy - 03H00 (até 12)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Audiência de manifestante acusado de morder o dedo de um policial - 23H00

PEQUIM (China) - China divulga dados da inflação em agosto - 23H30

África

(+) PORT LOUIS (Maurício) - Visita do papa Francisco -

TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) MÉXICO (México) - Funcionários dos EUA e mexicanos revisam acordo de migração -

(+) MÉXICO (México) - Salma Hayek apresenta nova série da Netflix, "Monarca" -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola IBGE (agosto) -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Cerimônia de comemoração do 400º aniversário da chegada forçada, pela primeira vez registrada, de africanos escravizados -

CUPERTINO (Estados Unidos) - Apple revela novo iPhone -

Europa

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - IAA Car Show - (até 11)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Autora de 'The Handmaid's Tale' apresenta sequência 'The Testaments' - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - O fundador do Alibaba, Jack Ma, renuncia -

África

(+) ANTANANARIVO (Madagascar) - Visite do Papa Francisco -

(+) ABUJA (Nigéria) - Lançamento do relatório da Human Rights Watch sobre detenção de crianças no conflito do Boko Haram - 07H00

QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019

Europa

BARCELONA (Espanha) - Manifestação pró-independência durante o Dia Nacional da Catalunha, o "Diada" -

(+) VIENA (Áustria) - OPEP publica relatório -

(+) ESTRASBURGO (França) - Audiência da Grande Câmara da CEDH sobre as violações dos direitos humanos, das quais a Ucrânia acusa a Rússia na Crimeia - 05H15

Ásia-Pacífico

(+) XANGAI (China) - AmCham Shanghai divulga relatório de 2019 sobre as condições de negócios na China - 02H00

QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) HOUSTON (Estados Unidos) - 3º debate dos candidatos à Primária dos Democratas -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - FIFAGATE: Sentença do empresário esportivo brasileiro José Margulies (a confirmar) -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - A atriz Judith Light revela sua estrela de Hollywood -

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião Mundial da Vacinação -

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Mario Draghi, chefe do ECB, dá uma coletiva -

SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2019

(+) LONDRES (Reino Unido) - Semana da moda de primavera-outono 2020 - (até 17)