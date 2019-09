Irã revela no sábado detalhes sobre novas medidas nucleares

O Irã fornecerá detalhes sobre a terceira fase de seu plano para reduzir os compromissos assumidos com a comunidade internacional no campo nuclear no sábado - informou a agência semioficial de notícias Isna nesta quinta-feira (5).

O porta-voz da Organização iraniana de Energia Atômica, Behruz Kamalvandi, revelará em entrevista coletiva como será realizada a ordem do presidente Hassan Rohani de abolir todos os limites em pesquisa e desenvolvimento no setor nuclear, disse a agência, sem citar a fonte.

Ontem, Rohani lançou a terceira fase do plano para reduzir os compromissos aceitos por Teerã no acordo internacional sobre seu programa concluído em 2015 em Viena.

Iniciado em maio em resposta à decisão dos Estados Unidos de abandonarem unilateralmente o acordo de Viena um ano antes e restabelecerem uma série de sanções contra a República Islâmica, Teerã apresenta esse plano como uma tentativa de evitar o fim do acordo.

O Irã quer pressionar os Estados que ainda fazem parte do acordo (Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia) a ajudarem a evitar sanções dos Estados Unidos. As medidas adotadas por Washington mergulharam a economia do país em uma forte recessão.

Nesta quinta, a União Europeia pediu que o Irã volte atrás em sua intenção de elevar todos os limites em pesquisa e desenvolvimento (P&D;) do setor nuclear.

"Essas atividades são inconsistentes com o pacto nuclear, portanto, pedimos ao Irã que recue e se abstenha de adotar novas medidas que comprometam o acordo nuclear", disse o porta-voz da diplomacia, Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, em uma entrevista coletiva.

Após a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, que ofereceu a Teerã o alívio de parte das sanções internacionais em troca da restrição de seu programa nuclear, o Irã alertou que começaria a suspender seus compromissos.

Em 1º de julho, o Irã anunciou que havia aumentado suas reservas de urânio enriquecido acima do máximo de 300 quilos estabelecido pelo acordo.

Uma semana depois, anunciou que havia excedido o limite de 3,67% na pureza de suas reservas de urânio.

Tudo isso ocorre quando o Irã e três países europeus - Reino Unido, França e Alemanha - discutem as maneiras de salvar esse acordo internacional. Os esforços mais recentes foram liderados pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que tenta convencer Washington a rever sua posição.

Na quarta-feira, Washington descartou qualquer tipo de revogação dispensas para permitir uma linha de crédito para Teerã, no âmbito de uma proposta feita pela França.

Além disso, o Tesouro americano sancionou uma rede de transporte marítimo que seria dirigida pela Guarda Revolucionária, afirmando que esta estrutura permitiu a venda de milhões de barris de petróleo em benefício do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Em sua política de sanções e acenos, o presidente Donald Trump reiterou que não se importaria de se reunir com Rohani na próxima Assembleia Geral da ONU, em Nova York.