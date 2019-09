Comunicado do Business Wire :Xandr

Xandr, a empresa de publicidade e análise avançada da AT&T;, anunciou hoje o lançamento da Xandr Monetize, uma plataforma de vendas estratégica reinventada, construída sobre a poderosa base da tecnologia AppNexus. A Xandr Monetize permitirá as empresas de mídia desbloquear o valor total de seu conteúdo de primeira qualidade e melhorar a experiência de publicidade para os consumidores.

À medida que o consumo de conteúdo e a atenção dos espectadores se fragmentam cada vez mais, a Xandr Monetize oferece aos editores e proprietários de mídia controle total para navegar a viagem do consumidor e relacionamentos com os clientes. A plataforma oferece aos proprietários de conteúdo uma monetização aperfeiçoada, por meio de melhores recursos de gestão de inventário, otimização de rendimento baseada em dados e demanda diferenciada do comprador. Com essas ferramentas poderosas, a Xandr Monetize expande as formas pelas quais os editores podem embalar, vender e medir o desempenho de seu inventário em todas as telas e dispositivos.

"A Xandr é uma parceira confiável para empresas de mídia, em sintonia com seus desafios e inovando em apoio a seu crescimento. Agora, com o tamanho, a escala e os recursos da AT&T;, estamos em posição única para oferecer a plataforma de vendas simplificada e em escala que a indústria precisa", disse Ryan Christensen, vice-presidente sênior de produtos da Xandr. "Com o lançamento do Xandr Monetize, nosso futuro está preparado para uma colaboração que expande e enriquece o que as empresas de mídia oferecem a seus anunciantes e consumidores."

Monetizar juntos

A Xandr Monetize abrange todas as características dos antigos produtos vendidos do AppNexus, incluindo um servidor de anúncios, uma SSP (Supply Side Platform/Sell Side Platform) e análise de rendimento, e agora estabelece a infraestrutura para recursos avançados de TV. A plataforma unifica e simplifica as operações em todos os tipos de estoque e transação, além de canais de demanda. Isso permite que editores e proprietários de mídia se concentrem na criação de mais conteúdo, na inovação com formatos de publicidade e na atração de consumidores interessados.

"A realidade para os editores de primeira qualidade no mercado de hoje é que as principais plataformas são de interesse próprio, mas os objetivos da Xandr têm se alinhado de modo consistente com os editores na Internet aberta. Ao colaborar estreitamente conosco para diferenciar nossos negócios e inovar para oferecer a compra da maneira que os anunciantes desejam, a Xandr nos permitiu prosperar fora de ecossistemas fechados. Através de acordos de primeira qualidade e gestão holística de canais de demanda, a Xandr Monetize nos prepara para melhorar estrategicamente a receita global", disse Carsten Schwecke, presidente do conselho da Media Impact, a organização de marketing conjunta de Axel Springer e Funke Mediengruppe.

A Xandr Monetize completa a oferta da plataforma Xandr de soluções estratégicas de compra e venda. O caminho direto entre a Xandr Invest, a plataforma estratégica de compras e o Xandr Monetize facilita a compra em escala e a demanda exclusiva da AT&T;, maximizando o dinheiro da mídia de trabalho para compradores e vendedores diretos. A Xandr Monetize também permite que as empresas de mídia vendam seu inventário através do Community, o mercado de publicidade de primeira qualidade com curadoria da Xandr, para obter melhor rendimento em seu inventário multiplataforma premium. A compra de acesso ao Community está disponível apenas através da Xandr Invest.

Monetizar para o futuro

Ao construir para o futuro da monetização, a Xandr já está lidando com os desafios que os compradores e vendedores de vídeos digitais enfrentam hoje. A introdução do Programmatic OTT with Prebid (POP) traz demanda programática à TV ao permitir a separação competitiva entre vários SSPs, em dispositivos de TV conectados e outros inventários de TV digital. O Programmatic OTT with Prebid (POP) da Xandr oferece maior controle em pé de igualdade com as normas da TV, incluindo segurança da marca e limite de frequência, além de apoiar a concorrência simultânea de inventário por toda a demanda programática. Está disponível através de lances e ofertas em tempo real.

"Desenvolvido com nossas necessidades de vendas, o Programmatic OTT with Prebid (POP) será essencial para gerenciar melhor o inventário nas campanhas dos clientes e obter maior rendimento para o nosso conteúdo de primeira qualidade. Já o testamos e estamos muito entusiasmados para implantar esse recurso no portfólio digital da WarnerMedia", disse Amit Chaturvedi, vice-presidente executivo de operações de receita e produtos publicitários da WarnerMedia Ad Sales.

O lançamento da Xandr Monetize também apresenta o Prebid Server Premium, a solução simplificada de server-side header bidding da Xandr, para clientes SSP e servidores de anúncios. À medida que o server-side header bidding abre novos canais de demanda de header bidding e melhora o desempenho do site, o Prebid Server Premium simplifica a configuração e aumenta a eficiência operacional através da geração de relatórios sobre os formatos e uma única fonte de compensação entre os SSPs.

A Xandr Monetize oferece inventário holístico e gestão de canais de demanda para que as empresas de mídia possam capitalizar a convergência das campanhas de vendas diretas e programáticas e maximizar o valor de seu inventário. Além das sólidas capacidades de negociação, a Xandr oferece agora Garantia Programática, permitindo que os editores concordem previamente e executem compromissos de entrega reservados com compradores programáticos sem comprometer o controle sobre como seu inventário é monetizado.

As análises de previsão líderes do setor e a otimização de rendimento baseada em dados são fundamentais para a Xandr Monetize. A análise de rendimento, anteriormente Yieldex, traz um longo histórico de previsão de desenvolvimento de ideias com precisão sem igual. Isso permite o planejamento, o ritmo e a tomada de decisão para vendas diretas e programáticas em todo o conjunto de produtos da Xandr Monetize, incluindo soluções de TV atuais e futuras e o servidor de anúncios.

"A Microsoft confia na Xandr como uma parceira de publicidade programática que pode operar em grande escala global, como requerem o MSN, Outlook, Xbox e nossos desenvolvedores de aplicativos do Windows. Durante os últimos dez anos de trabalho conjunto, a Xandr tem sido um parceiro atencioso e flexível que ajudou a Microsoft a ter sucesso em nosso mercado em rápida mudança e com nossas necessidades de plataforma exclusivas. A inovação que vimos na Xandr Monetize ampliou nossa receita programática e simplificou nossa lista de anúncios. Esperamos continuar nossa colaboração estratégica e inovar com o futuro da publicidade", disse Kya Sainsbury-Carter, diretora geral de Global Partner Services da Microsoft.

Sobre a Xandr

Xandr é a empresa de publicidade da AT&T; e líder de TV endereçável, criando uma solução melhor para anunciantes e empresas de mídia. A Xandr Invest e a Xandr Monetize, nossas plataformas estratégicas baseadas em mais de uma década de inovação da AppNexus, otimizam o gasto de mídia nas telas para compradores e vendedores. Community, desenvolvido pela Xandr, é um mercado com curadoria de editores de primeira qualidade, que fornece acesso a informações exclusivas do consumidor em um ambiente seguro para a marca. Por mais de 143 anos, a AT&T; utilizou dados e tecnologia para informar e melhorar a experiência do cliente.

