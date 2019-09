Irmão de Boris Johnson renuncia ao governo e o Parlamento

O irmão mais novo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesta quinta-feira sua demissão como secretário de Estado e deputado, alegando um conflito entre a "lealdade familiar e o interesse nacional".

"Nas últimas semanas estive dividido entre a lealdade familiar e o interesse nacional - é uma tensão irresolúvel e o momento para que outros assumam minhas funções como membro do Parlamento e ministro", anunciou no Twitter Jo Johnson.

Secretário de Estado para a Ciência e as Universidades no Executivo do seu irmão, Jo Johnson, de 47 anos, também pediu demissão do governo de Theresa May em novembro de 2018.

Na ocasião, ele afirmou que o acordo do Brexit que estava sendo finalizado "seria um erro terrível" para o país e pediu a organização de um segundo referendo com a esperança de revogar a saída da União Europeia.

Também não é a primeira vez que tensões sobre a saída britânica da UE são sentidas dentro da família Johnson.

A irmã do primeiro-ministro, a jornalista Rachel Johnson, apresentou-se como candidata do partido pró-europeu Change UK nas eleições da Eurocâmara em maio passado, mas não foi sido eleita.

Rachel Johnson, de 54 anos, foi membro do Partido Conservador como seus irmãos até 2011.

Mas nas eleições gerais de 2017 apoiou os centristas liberais-democratas para defender com eles a permanência do Reino Unido na União Europeia.

No campo oposto, Boris Johnson, de 55 anos, foi uma das principais figuras da campanha de pró-Brexit antes do referendo de 2016.

Em julho, ele sucedeu Theresa May, de quem se tornara um grande rival por considerar que a então primeira-ministra negociou um divórcio muito brando com Bruxelas

O pai desta família de seis filhos, Stanley Johnson, de 79 anos, trabalhou na Comissão Europeia entre 1973 e 1979 e foi eurodeputado pelo Partido Conservador britânico até 1984.

Durante esses anos, os irmãos Johnson estudaram na Escola Europeia de Bruxelas.

Stanley Johnson votou contra o Brexit no referendo de 2016, mas um ano depois se declarou a favor de deixar a UE, justificando-se em parte pela atitude do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.