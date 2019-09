Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

A The LYCRA Company, uma líder em fibras inovadoras e soluções tecnológicas para o setor de vestuário, anunciou hoje o lançamento global da nova tecnologia LYCRA® FitSense?. Esta inovação pioneira é uma dispersão baseada em água, patenteada, que apresenta a mesma molécula como a fibra LYCRA®, porém na forma líquida.

A tecnologia LYCRA® FitSense? é impressa no tecido contendo fibra LYCRA® para proporcionar um suporte leve direcionado que pode ser combinada com efeitos visuais tais como padrões ou blocos de cor. Como resultado, painéis costurados ou costuras extras que podem restringir o movimento e causar desconforto puderam ser eliminados e a necessidade do consumidor para roupas com excelente ajuste, ultra confortáveis foi atendida, dando suporte apenas onde é preciso.

"A tecnologia LYCRA® FitSense? foi oferecida primeiramente para clientes-chave na Europa e nos EUA e ficamos muito felizes com os resultados que agora estamos lançando a tecnologia globalmente", disse Serge Vigouroux, vice-presidente executivo, novos empreendimentos e marketing da The LYCRA Company. "O feedback do cliente e as críticas sobre o produto têm sido extremamente positivos e temos tido inúmeras novas consultas de clientes interessados em adotar a tecnologia".

A tecnologia LYCRA® FitSense? pode transformar o vestuário de roupas para esportes e atletismo (leggings e tops) e roupas íntimas (sutiãs, sutiãs esportivos, bralettes, roupa íntima e shapewear) ao adicionar um efeito leve, ajuste suave e elevação, além de um suporte direcionado sem sacrificar o conforto.

"Esta inovação é transformadora para nosso negócio de vestuário, focado principalmente até agora nas tecnologias de fibra", disse Vigouroux. "Já estamos buscando novas fórmulas, processos de aplicação adicionais, e outros usos finais de vestuários para expandir ainda mais essa tecnologia".

A tecnologia LYCRA® FitSense? oferece a impressores, costureiros, marcas e varejistas uma gama de benefícios. Esta solução ajuda a facilitar a produção de peças, oferece possibilidades ilimitadas de design que oferecem benefícios funcionais e diferenciam peças ao oferecer algo feito com uma inovação pioneira.

Para saber mais sobre a tecnologia LYCRA® FitSense? e o valor e os benefícios que ela agrega ao vestuário, acesse connect.lycra.com. Caso você participe da Intertextile de 25 a 27 de setembro, visite ZhiNan Zhou da The LYCRA Company no estande E56 em Hall 4.1. Para obter mais informações, acesse www.intertextile.com.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz fibra e soluções tecnológicas para os setores de vestuário e cuidados pessoais, além de produtos químicos especializados utilizados nas cadeias de valor do elastano e poliuretano. Sediada em Wilmington, estado norte-americano de Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, especialidade técnica e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui marcas líderes de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL® e TERATHANE®. Ainda que seja novo, o nome The LYCRA Company possui um legado que remonta a 1958, quando foi inventada a fibra LYCRA®, o fio de elastano original. Hoje, a The LYCRA Company se dedica a agregar valor aos produtos de seus clientes desenvolvendo inovações únicas que atendem às necessidades dos consumidores quanto a conforto e desempenho duradouro. Para obter outras informações, acesse www.thelycracompany.com.

