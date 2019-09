O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu nesta quinta-feira mais "pressão" sobre o Irã, um dia depois de Teerã anunciar uma nova redução dos compromissos nucleares.

"Não é o momento de ter conversas com o Irã, este é o momento de aumentar a pressão", disse Netanyahu antes de viajar a Londres, onde se reunirá com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e com o secretário americano de Defesa, Mark Esper.