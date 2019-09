Juízes determinam que Airbus e Air France não devem ser processadas pelo acidente do voo Rio-París

Os juízes de instrução responsáveis pela investigação do acidente do voo Rio-Paris de 2009 determinaram que as empresas Airbus e Air France não devem ser processadas pelo caso, informaram à AFP fontes que acompanham o caso.

A decisão, anunciaram 10 anos depois da tragédia do voo AF447 e da morte das 228 pessoas que estavam a bordo, difere do pedido da Promotoria, que havia solicitado um julgamento contra a Air France.

A principal associação de parentes de vítimas afirmou à AFP que vai apelar contra decisão, que considera ofensiva.