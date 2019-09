Recuperados 33 corpos das vítimas de naufrágio na Califórnia

Os corpos de 33 pessoas que morreram no incêndio e posterior naufrágio de um barco de mergulho perto da Ilha de Santa Cruz, na Califórnia, foram recuperados, segundo informou a Guarda Costeira.



Os últimos 13 corpos foram resgatados na noite de quarta-feira, 4. O trabalho agora se concentra nas buscas por uma pessoa que está desaparecida, mas que não há chances de ter sobrevivido ao trágico incidente. As vítimas resgatadas serão identificadas por exames de DNA.



Os únicos sobreviventes foram cinco integrantes da tripulação. Os passageiros estavam dormindo quando o fogo começou.



Uma equipe investigará os motivos da tragédia e porque os sistemas de emergência não funcionaram. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.