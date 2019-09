Papa inicia viagem por três países africanos

O papa Francisco iniciou na quarta-feira, 4, uma viagem por três países da África afetados por pobreza, conflitos e desastres naturais.



O pontífice foi recebido por uma multidão em Maputo, capital de Moçambique, onde amanhã rezará uma missa no Estádio Nacional - é a primeira visita de um papa ao país desde 1988. Em seguida, o papa visitará Madagáscar e Ilhas Maurício, voltando ao Vaticano no dia 10. (com agências internacionais)





