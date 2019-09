Comunicado do Business Wire :Swiss Advanced Vision

A SAV-IOL (Swiss Advanced Vision) está avançando no desenvolvimento do Projeto R-TASC, a primeira lente intraocular eletrônica (LIO) com autofoco em tempo real, destinada a restaurar totalmente a visão após a cirurgia de catarata. O R-TASC deve aumentar os limites do mundo oftálmico dentro dos próximos cinco a sete anos. A SAV-IOL já confirmou a viabilidade técnica deste projeto e está agora procurando levantar US$ 20 milhões para levar este dispositivo inovador ao mercado.

R-TASC - A Smart Active Intraocular Lens Project for Cataract Surgery (Photo: SAV-IOL)

Embora o mercado de lentes intraoculares seja enorme, houve poucas inovações consideráveis desde que foram introduzidas pela primeira vez. Além disso, as LIOs atuais sofrem constantemente de comprometimentos ópticos, como uma limitada faixa visual de acomodação, perda de luz ou distúrbios visuais indesejáveis. Para quebrar essa barreira, a SAV-IOL está olhando para a situação de um ângulo diferente com uma lente ativa inteligente. O R-TASC é controlado eletronicamente por meio de um mecanismo de retroalimentação feito para controlar a curvatura da óptica e, portanto, adaptar a potência da lente. "Há um nível de compensações com todas as LIOs atualmente no mercado", afirmou o CEO da SAV-IOL, Max Boysset. "O R-TASC aborda os problemas comumente associados às LIOs por meio de uma abordagem totalmente nova".

As LIOs padrão não são capazes de substituir totalmente as propriedades ópticas da lente natural e é aí que o design óptico adaptativo do R-TASC fornece uma resposta. Além de restaurar completamente a acomodação visual, o R-TASC permite que pacientes e cirurgiões calibrem a lente a qualquer momento após a cirurgia de catarata, por meio de um sistema controlado por aplicativo. A plataforma sem fio do R-TASC também está inserida no futuro para incorporar realidade aumentada e outros recursos interativos, abrindo toda uma nova gama de possibilidades nunca antes vistas no mundo da oftalmologia.

A SAV-IOL apresentará o mais recente protótipo R-TASC no 37º Congress of the ESCRS em Paris, em setembro de 2019 (estande I 123, pavilhão 7) e na exposição MEDICA em Dusseldorf, em novembro de 2019 (canto de Startup suíço).

Sobre a SAV-IOL:A SAV-IOL é uma empresa suíça que desenvolve, fabrica e comercializa a LIO EDOF. O portfólio da SAV-IOL é composta por três produtos: Harmonis, uma LIO EDOF personalizável, Eden, uma LIO EDOF premium e Lucidis, uma LIO EDOF acessível. A SAV-IOL é certificada pela ISO 13485: 2016 (MD 615363) e as lentes são marcadas com CE (CE 615365).

SAV-IOL SA Jean-Baptiste Marceau Gerente de vendas e marketing Linha direta: +41325665405 jean-baptiste.marceau@sav-iol.com sav-iol.com

