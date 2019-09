Comunicado do Business Wire :NTT Corporation

A Major League Baseball (MLB) e a NTT, líder global em soluções de tecnologia e negócios, anunciaram uma parceria tecnológica de vários anos. A NTT é a primeira empresa de tecnologia da informação japonesa a fechar uma parceria oficial com a MLB nos Estados Unidos. O anúncio foi feito hoje na sede da MLB, em Nova York, por Robert D Manfred, Jr., diretor de beisebol, e Jun Sawada, presidente e diretor executivo da NTT.

A colaboração inédita vai explorar e utilizar as plataformas de tecnologia mais avançadas, com destaque para a exibição em ultrarrealidade (Ultra Reality Viewing, URV), que proporciona experiências inéditas para os fãs de beisebol. Além disso, como "Parceira Oficial da MLB de Experiência para os Fãs com a Exibição de Ultrarrealidade" e "Patrocinadora Principal da Câmera de Estádio da MLB Network", a NTT vai ampliar sua conscientização de marca com o uso das várias plataformas de distribuição da MLB, como digital, móvel, social, off-line e televisão.

PARCERIA TECNOLÓGICA

A NTT e a MLB vão desenvolver uma experiência inédita e incrível para os fãs de beisebol ao utilizarem a solução extremamente avançada da NTT conhecida como exibição em ultrarrealidade. A MLB tem um histórico de sucesso consagrado em parcerias tecnológicas e novas plataformas para explorar maneiras inéditas de os fãs consumirem uma experiência completa de beisebol. A nova parceira com a MLB é um ótimo exemplo da visão da NTT em usar a tecnologia para ajudar organizações e comunidades a atingirem seus objetivos na era do mundo inteligente (Smart World) e criarem experiências impactantes para os clientes.

EXPERIÊNCIA INOVADORA PARA OS FÃS: TECNOLOGIA DE EXIBIÇÃO EM ULTRARREALIDADE

A exibição em ultrarrealidade é a tecnologia de síntese de vídeo surround de super alta definição e em tempo real da NTT que combina várias imagens de câmeras 4K em uma imagem superlarga de 12K em tempo real, transmitida simultaneamente para locais remotos. Com os vídeos surround de super alta definição, que não podem ser capturados pelas câmeras convencionais, o espectador assiste aos conteúdos esportivos como se estivesse ao vivo no estádio ou à beira do campo. É uma solução comprovada desenvolvida a partir da tecnologia "Kirari!"(*1), exclusiva da NTT. Ela já é utilizada com sucesso no Japão para enriquecer a exibição de conteúdo para os espectadores e as experiências dos fãs, com resultados muito positivos.

A MLB e a NTT estão na fase planejamento de um protótipo da experiência URV, que será apresentada em partidas a serem definidas. Informações específicas e datas de apresentação para a imprensa serão anunciadas posteriormente.

"Estamos muito entusiasmados com o compromisso da NTT de desenvolver um portfólio amplo de tecnologias para o beisebol e já conseguimos imaginar o resultado dessa parceria para as equipes e os fãs", declarou o diretor Manfred. "Compartilhar e concretizar uma visão que emprega as tecnologias mais avançadas em benefício dos fãs de beisebol será o alicerce de como nossa parceria com a NTT vai explorar e testar maneiras inéditas de criar novas experiências para o beisebol."

"A NTT está orgulhosa de firmar essa parceria com a MLB e acelerar o futuro do esporte inteligente", afirmou Jun Sawada, presidente e diretor executivo da NTT Corporation. As inovações tecnológicas têm o potencial de mudar drasticamente a experiência dos fãs e o esporte. A partir de nossa história de inovação e experiência em implementações bem-sucedidas, vamos contribuir para o sucesso da MLB ao desenvolvermos experiências inéditas para o fãs com nossa tecnologia de exibição em ultrarrealidade. Por meio dessa parceria, a NTT busca implantar a poderosa solução tecnológica que dá vida ao esporte inteligente."

CÂMERA DE ESTÁDIO NTT

Além disso, a NTT agora é a patrocinadora principal da tecnologia da câmera de estádio da consagrada MLB Network. A câmera de estádio NTT, controlada a partir dos estúdios da MLB Network em Secaucus, Nova Jersey, é uma rede de câmeras instaladas em todos os 30 estádios da MLB. Elas permitem a captura de imagens exclusivas do campo antes e depois das partidas, além de entrevistas ao vivo com o uso de câmeras para cada um dos oitos programas de estúdio. A tecnologia, indicada ao prêmio Emmy, também transmite diariamente conteúdo esportivo ao vivo para a programação original da MLB Network. Com isso, a MLB é a única liga esportiva profissional dos Estados Unidos a apresentar esse tipo de ativo que abrange várias organizações.

(*1) Para mais informações sobre a tecnologia "Kirari!" da NTT, acesse https://www.ntt.co.jp/activity/en/innovation/kirari/.

Sobre a MLB

A Major League Baseball (MLB) é a liga esportiva profissional mais antiga dos Estados Unidos. Formada por 30 equipes associadas dos Estados Unidos e do Canadá, ela representa o mais alto nível do beisebol profissional. O beisebol profissional é o esporte com maior público da América do Norte e, desde 2004, as temporadas da MLB vêm quebrando consecutivos recordes históricos de audiência. A liga, cuja direção está sob o comando de Robert D. Manfred, Jr., apresenta atualmente níveis inéditos de acordos trabalhistas, equilíbrio entre as equipes e receita de mercado, além do maior programa de testes contra drogas do esporte profissional americano. A MLB mantém o compromisso de gerar impacto nas comunidades dos Estados Unidos, Canadá e demais regiões do mundo, com a perpetuação do papel maior do esporte na sociedade e a presença em todas as iniciativas de negócio, marketing e relações públicas do beisebol. Com o sucesso da MLB Network e suas plataformas digitais, a MLB continua buscando maneiras inovadoras de seus fãs apreciarem o passatempo favorito dos Estados Unidos e um esporte genuinamente global. Para obter mais informações sobre a Major League Baseball, visite www.MLB.com.

Sobre a NTT

A NTT é uma fornecedora global de soluções de tecnologia e negócios. Ajudamos clientes a desenvolverem suas atividades e melhorarem sua posição competitiva no mercado com serviços totalmente integrados, como redes internacionais, cibersegurança, aplicações e soluções de TI gerenciadas, serviços de nuvem e centros de dados associados à consultoria administrativa, além de profundo conhecimento de mercado. Uma das cinco maiores fornecedoras mundiais de serviços de tecnologia e negócios, a NTT trabalha com mais de 80 das 100 empresas da lista Global Fortune, além de milhares de outros clientes e comunidades, para que elas alcancem seus objetivos e contribuam para um futuro mais sustentável. Mais informações sobre a NTT estão disponíveis em www.global.ntt.

