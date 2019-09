Diretor executivo da Nissan admite ter recebido pagamento indevido

O diretor executivo da Nissan, Hiroto Saikawa, admitiu nesta quinta-feira ter recebido uma remuneração superior a que lhe correspondia, informou a mídia japonesa.

"Recebi uma retribuição sob uma forma que não corresponde às normas em vigor. Acreditava que era fruto de um procedimento correto", declarou Saikawa à imprensa, segundo a agência de notícias Jiji.

Saikawa, que assumiu a direção executiva da Nissan em 2017, no lugar de Carlos Ghosn, pediu perdão "pela perturbação provocada" e garantiu que vai devolver o dinheiro recebido indevidamente.

A confissão de Saikawa ocorre após a publicação de uma série de artigos sobre investigações internas da Nissan sobre possíveis pagamentos irregulares ligados à cotação das ações do grupo, que teriam beneficiado Saikawa e outros executivos.

O caso será analisado pelo conselho de administração da Nissan no final deste mês, segundo a imprensa.

A Nissan considera que o caso não viola a lei, informou a agência Kyodo, citando fontes anônimas.

Os pagamentos questionados foram realizados com base no mecanismo conhecido como "stock appreciation rights" (SAR)", pelo qual os dirigentes podem receber um prêmio em dinheiro vinculado ao aumento do valor da ação do grupo durante um período definido.

Carlos Ghosn foi detido no Japão por malversação financeira. Libertado sob fiança, o ex-chefe da aliança Renault-Nissan se prepara atualmente para seu julgamento, previsto para 2020.