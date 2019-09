Dissidência das Farc cria movimento político clandestino na Colômbia

A dissidência das Farc liderada pelo ex-número dois da antiga guerrilha, Iván Márquez, anunciou em um vídeo divulgado nesta quarta-feira a criação de uma organização política clandestina que se soma à nova rebelião armada na Colômbia.

"Os integrantes do novo movimento terão uma atividade dentro do setor social onde vivem, trabalham ou estudam, sem que seja de conhecimento público sua filiação política", disse Márquez, que liderou a delegação rebelde nos diálogos que conduziram ao acordo de paz firmado em 2016.

O líder rebelde declarou que o movimento buscará "erradicar a corrupção" e formar uma base social para defender as bandeiras políticas das Farc.

Durante sua atuação armada, as Farc defendiam "todas as formas de luta" para assumir o poder, incluindo uma mescla de política e guerra.

Márquez aparece no vídeo com uniforme militar, tendo bandeiras das Farc ao fundo e ladeado por 15 homens armados, entre eles os líderes dissidentes Jesús Santrich e Hernán Darío Velásquez (El Paisa), todos procurados pela justiça colombiana por descumprimento do pactuado.

O paradeiro de Márquez é desconhecido há mais de um ano.

Em um vídeo publicado na quinta-feira passada em redes sociais, 20 rebeldes, liderados por Márquez, anunciaram seu retorno à luta armada, alegando "a traição" dos acordos assinados em novembro de 2016 que conduziram ao desarmamento da maior parte das Farc.

Entre os insurgentes que aparecem nas imagens da quinta-feira também estão Santrich e Darío Velásquez.