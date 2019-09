Parte da tripulação de petroleiro sueco retido no Irã é libertada

O Ministério das Relações Exteriores da Suécia anunciou nesta quarta-feira a libertação de parte da tripulação do "Stena Impero", um petroleiro sueco com bandeira britânica detido em julho pelo Irã, no Estreito de Ormuz.

O Ministério das Relações Exteriores disse em uma mensagem enviada à AFP que "uma parte da tripulação do 'Stena Impero' (...) foi libertada", sem especificar o número de pessoas.

A informação "foi recentemente transmitida por nossa embaixada em Teerã", acrescentou.

A empresa Stena Bulk, proprietária sueca do 'Stena Impero', havia anunciado horas antes a libertação, "segundo as autoridades iranianas", de sete dos 23 membros da tripulação, embora tenha dito que permanecia "prudente" até ter a confirmação oficial.

O Irã capturou o petroleiro em 19 de julho no Estreito de Ormuz. Movido para o porto iraniano de Bandar Abbas, o 'Stena Impero' foi acusado pelos Guardiões da Revolução de não respeitar o código marítimo internacional e de colidir com um barco de pesca.

O confisco do navio ocorreu 15 dias depois de o petroleiro iraniano "Grace 1" passar pela mesma situação em Gibraltar, por ação das autoridades britânicas. Gibraltar ordenou a apreensão do navio, suspeito de transportar petróleo para a Síria, aplicando sanções europeias contra este país.