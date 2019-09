O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, decretou nesta quarta-feira o estado de sítio em várias localidades do país, após uma emboscada de supostos narcotraficantes que deixou três militares mortosd, dois desaparecidos e três feridos.

Em reunião do gabinete, Morales decretou a medida, que restringe vários direitos constitucionais em 20 municípios do nordeste do país, segundo mensagem divulgada pela TV estatal.