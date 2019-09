Conte forma nova coalizão, que tomará posse nesta 5ª feira na Itália

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, fechou uma nova coalizão de governo nesta quarta-feira, que reúne o populista Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, de centro-esquerda. A nova administração tomará posse nesta quinta-feira, com aliança pouco usual entre rivais para evitar uma eleição antecipada que poderia ter terminado com o avanço da direita.



Seis dias após o presidente Sergio Mattarella pedir a ele que formasse um novo governo, Conte comunicou ao palácio presidencial que teve sucesso. Ele e seus ministros tomam posse nesta quinta-feira.



No mês passado, o governo de 14 meses também liderado por Conte ruiu com a saída do ministro do Interior, Matteo Salvini, da Liga. Com popularidade em alta, Salvini apostou que uma eleição antecipada poderia levá-lo ao poder. A aliança entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, contudo, barrou essa estratégia.



Nesta quarta-feira, Salvini disse estar confiante de que ele e seu partido em breve voltarão ao poder. Fonte: Associated Press.