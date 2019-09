Acordo climático de Paris protege poluidores e custa uma fortuna, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta quarta-feira para criticar o Acordo de Paris, iniciativa para tentar controlar as mudanças climáticas abandonadas por ele em junho de 2017. Segundo ele, o acordo "protege os poluidores, prejudica os americanos e custa uma fortuna".



Trump afirmou que o país que conseguiu a maior redução em suas emissões de carbono foi o seu, enquanto a China é o que mais lança carbono ao ar. Para ele, o Acordo de Paris protege nações em desenvolvimento, prejudicando os EUA.



O presidente americano ainda criticou as propostas "ambientais" que seriam "destrutivas" do Partido Democrata. Para ele, as ideias da oposição elevariam os preços de energia e dos combustíveis para automóveis. "Os democratas não se importam em lutar contra a pobreza americana?", questionou.