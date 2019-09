Piloto automático foi a causa do acidente com o carro da Tesla nos EUA

Um acidente em janeiro de 2018 envolvendo um veículo da Tesla e um caminhão de bombeiros na Califórnia ocorreu devido à falta de atenção do motorista do carro e ao sistema de piloto automático, que permite que os motoristas abandonem o controle, informaram nesta quarta-feira investigadores federais dos Estados Unidos.

A colisão entre um "Modelo S" da Tesla e o carro de bombeiros que estava estacionado ocorreu em Culver City, na Califórnia (oeste dos Estados Unidos).

O veículo que o carro Tesla estava seguindo mudou de faixa e assim aconteceu a batida, de acordo com o comunicado do Departamento Nacional de Segurança do Trânsito (National Transportation Safety Board, NTSB).

O Tesla, que seguia a uma velocidade de 50 km/h com o sistema de piloto automático ativado, mudou de faixa e colidiu no veículo dos bombeiros. As mãos do motorista do carro da Tesla não foram detectadas no volante e nem a utilização do freio antes do choque, segundo o NTSB.

A agência disse que o incidente ocorreu por "falta de atenção e dependência excessiva no sistema avançado de assistência ao condutor do automóvel; o sistema de piloto automático da Tesla que permitiu ao condutor abandonar a tarefa de dirigir; e o uso do sistema por parte do condutor de maneira inconsistente com o manual e as advertência da Tesla", aponta um comunicado à imprensa.

Não houve feridos na colisão de Culver City, mas outros acidentes envolvendo o piloto automático causaram mortes.

A campanha publicitária da Tesla descreve o piloto automático como uma ferramenta para melhorar a direção, mas sustenta que "as características atuais do piloto automático requerem supervisão ativa do motorista e não tornam o veículo autônomo" por completo.