Enviado da ONU à Líbia pede acordo para Conselho de Segurança

O enviado da ONU à Líbia, Ghassan Salamé, pediu para o Conselho de Segurança chegar a um acordo para dar fim ao conflito no país africano e evitar o risco de uma guerra sem fim, ou de intensificação dos apoios aos beligerantes.

"Muitos líbios se sentem abandonados por parte da comunidade internacional e explorados por outros", disse Salamé durante uma videoconferência com o Conselho de Segurança.

"Sem o apoio inequívoco deste Conselho e uma ampla comunidade internacional para o fim imediato do conflito na Líbia, acho que enfrentaremos dois cenários muito desagradáveis", alertou.

Um desses cenários é a persistência de "um conflito de baixa intensidade no qual se verá um contínuo fratricídio entre líbios", disse Salamé.

Outra possibilidade, que Salamé classificou como "igualmente insatisfatória" é que "os apoios militares" externos a uma ou outra facção beligerante se intensifiquem, o que "submeterá toda a região ao caos".

"Pensar que a guerra deveria ter uma chance e que a solução militar é possível é simplesmente uma quimera. Acho que este augusto conselho é capaz de mais", disse o enviado, que no passado se queixou da falta de unidade do Conselho e do apoio de alguns integrantes aos grupos líbios que disputam o poder.

A Líbia está mergulhada na instabilidade desde a queda de Muammar Khadafi, em 2011.