Petróleo fecha em alta com aumento da tensão entre EUA e Irã

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira, impulsionado pelas novas sanções que os Estados Unidos impuseram ao Irã.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro aumentou 4,2%, a 60,70 dólares, no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI para outubro encareceu 4,3%, fechando a 56,26 dólares.

Os preços dispararam após os Estados Unidos anunciarem medidas punitivas contra várias empresas, navios e pessoas iranianas. Em resposta, Teerã ameaçou reduzir o cumprimento dos compromissos sobre seu programa nuclear que assumiu em 2015.

"As tensões entre Estados Unidos e Irã não desaparecerão a curto prazo o que leva à alta dos preços petroleiros", explicou Andy Lipow da Lipow Oil Associates.