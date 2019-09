Recuperados 33 corpos do incêndio em barco de mergulho na Califórnia

Socorristas recuperaram, até esta quarta, 33 corpos após o incêndio e naufrágio na segunda-feira de um barco de excursões de mergulho em frente à costa da Califórnia, Estados Unidos, informaram autoridades, apontando que um passageiro continua desaparecido.

As operações de busca de possíveis sobreviventes foram suspensas na terça-feira de manhã e deram lugar a uma operação dedicada a recuperar os corpos que ficaram presos na embarcação, que afundou cerca de 20 metros, e a determinar as causas da catástrofe.

Na terça-feira foram recuperados os corpos de 11 mulheres e nove homens, e nesta quarta-feira outros 13, disse o gabinete do xerife de Santa Barbara.

Todos os corpos foram transportados ao serviço de medicina legal para identificação por meio de exame de DNA. Até agora não foi informada a identidade de nenhuma das vítimas.

Segundo as autoridades, no momento do acidente 39 pessoas estavam a bordo do "Conception", uma embarcação de 22 metros de comprimento construída em 1981.

Cinco dos seis membros da tripulação estavam acordados e pularam na água quando as chamas começaram, por volta de 03h15 da manhã, e foram resgatados por uma embarcação próxima.

Acredita-se que as outras 34 pessoas que estavam a bordo estavam dormindo na parte coberta e ficaram presas pelas chamas.

O barco realizava uma excursão de mergulho perto da ilha de Santa Cruz, ao oeste de Santa Bárbara, no sul da Califórnia, uma zona turística que oferece uma variedade de esportes aquáticos e de atividades ao ar livre.