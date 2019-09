Tesouro dos EUA aplica sanção a rede de transporte de petróleo ligada ao Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs uma sanção a uma rede de transporte marítimo que seria dirigida pela Guarda Revolucionária do Irã, afirmando que esta estrutura permitiu vender milhões de barris de petróleo para beneficiar o presidente sírio, Bashar al Assad.

As sanções, que atingem 16 entidades, dez pessoas e 11 embarcações, foram anunciadas em um momento no qual o Irã ameaça reduzir novamente seus compromissos nucleares se os Estados Unidos reduzirem a pressão sobre Teerã.

"O Irã continua a adotar medidas de provação para desestabilizar a região e o mundo", disse em um comunicado o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou em 2018 o acordo nuclear iraniano assinado três anos antes para impedir que Teerã conseguisse desenvolver uma arma nuclear. Desde então, aplicou uma série de sanções contra o país, voltadas especialmente a impedir a venda de petróleo.

O Departamento do Tesouro afirma que as Forças Al Qods, uma unidade de elite da Guarda Revolucionária responsável pelas operações exteriores, apoiaram tanto o presidente sírio como o grupo xiita libanês Hezbollah com envios de petróleo, a maior parte dele para a Síria.

"Nossas ações nas últimas duas semanas servem como uma advertência potente para qualquer um que considerar facilitar as vendas de petróleo das Forças Al Qods de que haverá consequências imediatas", acrescentou o funcionário.

Já o Departamento de Estado anunciou uma recompensa de 15 milhões de dólares por informação que possa abalar os mecanismos financeiros da Guarda Revolucionária, inclusive as Forças Al Qods.