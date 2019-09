Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que nomeou Shivani Kak como sua nova chefe de Relações com Investidores e David Hogan como Tesoureiro interino. Salli Schwartz, atual chefe global de Gerenciamento Estratégico de Capital da Moody's, deixará a empresa em 6 de setembro de 2019 para buscar outra oportunidade.

Kak e Hogan se reportarão a Mark Kaye, diretor Financeiro. Como chefe de Relações com Investidores, Kak supervisionará o alcance dos acionistas e investidores atuais e futuros da Moody's, além de gerenciar a equipe de relações com os investidores da empresa. Hogan assumirá a responsabilidade pela função de Tesouraria da Moody's, incluindo as atividades de gerenciamento de caixa e alocação de capital. A Moody's iniciou uma busca por um tesoureiro permanente.

"A riqueza de experiência estratégica, operacional e financeira de Shivani e David na Moody's permitirá uma transição perfeita em nosso alcance aos acionistas e outras partes interessadas externas da Moody's e apoiará as futuras iniciativas de crescimento da empresa", disse Mark Kaye. "Gostaria de agradecer a Salli por sua liderança e muitas contribuições para a Moody's durante seu mandato, e desejo-lhe sucesso no futuro."

Kak se une à equipe Comercial de Serviços aos Investidores da Moody's, onde é responsável pelo gerenciamento da equipe de Vendas de Finanças Estruturadas dos EUA. Desde que entrou na Moody's em 2008, ela ocupou várias funções comerciais sênior em gerenciamento de produtos e desenvolvimento de negócios. Ela começou sua carreira na Moody's como analista de finanças estruturadas. Antes da Moody's, ela trabalhou na Lehman Brothers e na KPMG Russia. Kak possui um MBA em Finanças pela Johnson School of Management da Cornell University.

Hogan entrou na Moody's em julho de 2010 como vice-presidente de Contabilidade e Faturamento de Receita. Ele atuou como Controlador Regional da EMEA de junho de 2013 a setembro de 2016, antes de se tornar Controlador Corporativo Assistente em Nova York. Ele se formou na Rutgers University School of Business e possui um CPA do Estado de Nova York.

Sobre a Moody's Corporation

A Moody's é um componente essencial dos mercados mundiais de capital, fornecendo qualificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análise que contribuem para mercados financeiros mais integrados e transparentes. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a empresa matriz da Moody's Investors Service, que fornece qualificações de crédito e pesquisa cobrindo instrumentos de dívida e títulos, sendo que a Moody's Analytics oferece software de vanguarda, serviços de consultoria, pesquisa de crédito, análise econômica e gestão de risco financeiro. A corporação, que registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega cerca de 13,2 mil pessoas ao redor do mundo e mantém uma presença em 44 países. Mais informações em https://www.moodys.com/.

