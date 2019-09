Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

A Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que Deirdre Stanley foi nomeada vice-presidente executiva e conselheira geral, a partir de 28 de outubro de 2019. Stanley se reportará a William P. Lauder, presidente executivo, e a Fabrizio Freda, presidente e CEO. Ela se juntará à Equipe de Liderança Executiva da empresa.

Como vice-presidente executiva e conselheira geral, Stanley será responsável pela organização jurídica da Estée Lauder Companies (ELC) a nível mundial. Ela atuará como consultora estratégica da organização e do Conselho de Administração da ELC em questões jurídicas globais complexas e nos interesses comerciais da empresa no futuro. Nessa importante função, ela liderará a estratégia, as práticas e as políticas jurídicas da empresa no mundo todo. Stanley atuará como uma parceira-chave dos líderes executivos e das unidades de negócios da ELC em toda a organização em uma ampla gama de questões jurídicas, incluindo estratégias corporativas, relatórios, conformidade, mitigação de riscos, governança e transações comerciais complexas. Ela também comandará a revisão legal da empresa sobre possíveis aquisições, desinvestimentos e joint ventures.

"Deirdre é uma consultora jurídica geral altamente talentosa e comprovada, e uma executiva experiente, cuja perspicácia nos negócios e experiência jurídica global são compatíveis apenas com suas capacidades de liderança e bom senso", disse William P. Lauder. "O histórico exemplar da Deirdre de liderar grandes organizações e atuar como uma parceira-chave estratégica de vários CEOs e conselhos de administração de uma empresa de controle familiar e de capital aberto a torna excepcionalmente adequada para assumir este cargo."

Antes de entrar na ELC, Stanley atuou como consultora jurídica da Thomson Reuters Corporation e sua empresa predecessora por 17 anos. Após seis anos como vice-presidente sênior e conselheira geral da Thomson Corporation, Stanley foi promovida a vice-presidente executiva e conselheira geral após a aquisição da Thomson pela Reuters, em 2008. Durante seu mandato, Stanley teve cargos de crescente responsabilidade, inclusive atuando como membro dos Comitês Executivo e Operacional da empresa, como secretária do Conselho de Administração da empresa e como diretora nomeada pela empresa da Refinitiv, uma joint venture de dados de mercados financeiros. Como diretora jurídica da empresa, Stanley foi responsável pelos negócios e operações jurídicas em todo o mundo, com advogados em mais de 10 países, incluindo América do Norte, Europa, Ásia e vários mercados emergentes. Suas responsabilidades também incluíam assuntos governamentais e regulatórios. Stanley liderou uma série de iniciativas em toda a empresa, incluindo o estabelecimento do programa de gerenciamento de riscos corporativos da empresa e atuando como patrocinadora executiva de várias lideranças femininas e outras iniciativas de diversidade.

"A carreira excepcional da Deirdre demonstra sua eficácia como consultora geral de classe mundial e líder estratégica de negócios, capaz de gerenciar uma organização global, mantendo o foco no crescimento e transformação a longo prazo", disse Fabrizio Freda. "A extensa experiência de Deirdre, o bom senso nos negócios e nas questões legais e um forte entendimento do ambiente único em que a ELC opera a tornam ideal para essa função. Trabalhando em estreita colaboração comigo, William e nosso Conselho de Administração, Deirdre será uma importante parceira na condução da estratégia da ELC rumo ao crescimento sustentável a longo prazo."

De 1999 a 2002, Stanley ocupou cargos de crescente responsabilidade na InterActiveCorp/USA Networks, Inc. - agora IAC. Durante esse período, ela aprimorou suas habilidades estratégicas e de negócios, inicialmente como vice-consultora geral e, posteriormente, em dupla função como consultora geral de divisão e chefe de desenvolvimento de negócios da divisão de Soluções de Comércio Eletrônico da empresa.

Depois de iniciar sua carreira no conceituado escritório de advocacia Cravath, Swaine e Moore, Stanley mudou-se para o lado do cliente para perseguir seus interesses nos negócios. De 1997 a 1999, Stanley foi consultora geral associada da GTE Corporation, uma empresa antecessora da Verizon. Nesse cargo, ela foi a advogada principal de fusões e aquisições domésticas.

Stanley possui uma licenciatura em Estudos de Políticas Públicas pela Duke University e um doutorado pela Harvard University, onde atuou como membro da prestigiada Harvard Law Review. Ela é diretora da Consolidated Edison, Inc. e membro do Conselho de Administração do Hospital for Special Surgery e do The Dalton School.

Stanley sucede a Sara E. Moss, que recentemente foi promovida ao cargo recém-criado de vice-presidente.

A Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes do mundo de produtos de qualidade para cuidados da pele, maquiagem, fragrância e tratamento de cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 150 países e territórios sob as seguintes marcas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA e Too Faced.

