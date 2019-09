Wall Street abriu em alta nesta quarta-feira, impulsionada por boas notícias na crise política em Hong Kong e à espera de um provável adiamento do Brexit.

O índice Dow Jones ganhava 0,78% e o Nasdaq, 0,96%.

A Bolsa de Nova York terminou no dia anterior, sobrecarregada por tensões comerciais persistentes entre os Estados Unidos e China e as novas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, contra Pequim.

O Dow Jones perdeu 1,08% e o Nasdaq, 1,11%.