Google pagará multa de US$ 170 milhões em caso de proteção de dados de menores

A Google concordou em pagar uma multa de 170 milhões de dólares, após ser acusada de expor menores de idade a vídeos inapropriados e de coletar informações pessoais em seu portal YouTube sem a permissão dos pais - informaram autoridades americanas nesta quarta-feira (4).

O acordo amigável com a agência federal para defesa do consumidor (FTC, na sigla em inglês) e a Procuradoria Geral do estado de Nova York. O acerto, que ainda precisa ser aprovado pelo Departamento de Justiça, é o mais importante em um caso envolvendo a proteção da vida privada de menores.

"Não há desculpas para a violação da lei por parte do YouTube", afirmou o diretor da FTC, Joe Simons.

Em abril de 2018, 23 organizações de defesa dos direitos digitais e de proteção da infância haviam apresentado uma ação à FTC. Nela, acusavam o YouTube de coletar dados pessoais de menores (como localização, aparelho usado e número de telefone) sem o conhecimento dos pais, usando esses dados para autorizar publicidade dirigida.