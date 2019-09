Itália tem novo governo que prestará juramento na quinta

O novo governo italiano liderado por uma maioria social-democrata e o Movimento 5 Estrelas (antissistema) foi formado e apresentado ao presidente Sergio Mattarella, anunciou o secretário-geral da presidência Ugo Zampetti nesta quarta-feira, após um mês de crise política no país.

Zampetti disse que o novo govern fará um juramento na quinta-feira no Palácio Quirinal, sede da presidência da República.

O gabinete também foi apresentado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte.

O eurodeputado pró-europeu do Partido Democrata (PD, centro-esquerda) Roberto Gualtieri ocupará a posição estratégica de ministro da Economia e Finanças.

Luigi Di Maio, chefe do M5E será o novo chefe da diplomacia italiana, enquanto a prefeita Luciana Lamorgese será ministra do Interior e a Defesa voltará para outro peso pesado do PD, Lorenzo Guerini.